В России начали расти цены на картофель

31 октября 2024 в 04:06 Размер текста - 17 +

С начала 2024 года картофель подорожал на 54,7% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В России картофель дорожает третью неделю подряд, несмотря на завершение сбора урожая. Это объясняется торговлей продукцией на уровне себестоимости в прошлом году, сокращением посевной площади и аномальной погодой, заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. Новость по теме Цены не сдержать: какие товары подорожают в 2025 году «В прошлом году собрали рекордный урожай картофеля — 8,6 миллионов тонн, а отпускная цена на него у сельхозпроизводителей до мая этого года была 11-12 рублей за килограмм. Аграрии торговали своей продукцией либо на уровне себестоимости, либо ниже нее. Под урожай 2024 года была сокращена посевная площадь из-за нерентабельности, а на данный момент накопано чуть менее семи миллионов тонн, есть недобор картофеля в ведущих регионах-производителях, что, помимо сокращения площадей, объясняется и аномальной погодой», — заявил Красильников «Известиям». По данным Росстата, с 8 по 14 октября цены на картофель выросли на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября — на 3,1%. При этом с начала года стоимость овоща увеличилась на 54,7%. Увеличение цены в рознице зафиксированы в ряде регионов: в Башкирии картофель подорожал на 2,95%, в Мурманской области — на 4,1%, в Оренбургской — на 2,9%, а в Волгоградской — на 5,9%. Сообщалось, что в 2025 году цены на продукты в России могут вырасти на 8-20% из-за повышения ключевой ставки, высокой инфляции и производственных и транспортных расходов. Например, стоимость молока может увеличиться до 90 рублей за литр, говядины — до 700-800 рублей за килограмм, а свинина — до 500-600 рублей за килограмм. Повышение цен может коснуться не только продовольственных товаров, но и одежды, обуви. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России картофель дорожает третью неделю подряд, несмотря на завершение сбора урожая. Это объясняется торговлей продукцией на уровне себестоимости в прошлом году, сокращением посевной площади и аномальной погодой, заявил исполнительный директор Картофельного союза Алексей Красильников. «В прошлом году собрали рекордный урожай картофеля — 8,6 миллионов тонн, а отпускная цена на него у сельхозпроизводителей до мая этого года была 11-12 рублей за килограмм. Аграрии торговали своей продукцией либо на уровне себестоимости, либо ниже нее. Под урожай 2024 года была сокращена посевная площадь из-за нерентабельности, а на данный момент накопано чуть менее семи миллионов тонн, есть недобор картофеля в ведущих регионах-производителях, что, помимо сокращения площадей, объясняется и аномальной погодой», — заявил Красильников «Известиям». По данным Росстата, с 8 по 14 октября цены на картофель выросли на 1,3%, с 15 по 21 октября — на 2%, а с 22 по 28 октября — на 3,1%. При этом с начала года стоимость овоща увеличилась на 54,7%. Увеличение цены в рознице зафиксированы в ряде регионов: в Башкирии картофель подорожал на 2,95%, в Мурманской области — на 4,1%, в Оренбургской — на 2,9%, а в Волгоградской — на 5,9%. Сообщалось, что в 2025 году цены на продукты в России могут вырасти на 8-20% из-за повышения ключевой ставки, высокой инфляции и производственных и транспортных расходов. Например, стоимость молока может увеличиться до 90 рублей за литр, говядины — до 700-800 рублей за килограмм, а свинина — до 500-600 рублей за килограмм. Повышение цен может коснуться не только продовольственных товаров, но и одежды, обуви.