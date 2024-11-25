25 ноября 2024

Bloomberg: Киеву доставили новые дальнобойные ракеты Storm Shadow из Британии

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Новые Storm Shadow были отправлены еще до разрешения США бить вглубь РФ ракетами ATACMS
Новые Storm Shadow были отправлены еще до разрешения США бить вглубь РФ ракетами ATACMS Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Великобритания осуществила поставку крылатых ракет Storm Shadow на Украину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это первая такая поставка с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера, который заявил о намерении продолжать поддержку Украины.

«Поставки состоялись несколько недель назад и были осуществлены после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности», — отмечают источники, предпочитающие сохранить анонимность из-за конфиденциальности информации. Детали поставки, включая точное количество ракет и время их прибытия, не раскрываются.

Ранее стало известно о том, что Франция поставит Киеву ракеты, профинансированные за счет доходов от российских активов. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.

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Великобритания осуществила поставку крылатых ракет Storm Shadow на Украину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это первая такая поставка с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера, который заявил о намерении продолжать поддержку Украины. «Поставки состоялись несколько недель назад и были осуществлены после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности», — отмечают источники, предпочитающие сохранить анонимность из-за конфиденциальности информации. Детали поставки, включая точное количество ракет и время их прибытия, не раскрываются. Ранее стало известно о том, что Франция поставит Киеву ракеты, профинансированные за счет доходов от российских активов. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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