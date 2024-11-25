Bloomberg: Киеву доставили новые дальнобойные ракеты Storm Shadow из Британии

Великобритания осуществила поставку крылатых ракет Storm Shadow на Украину, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники. Это первая такая поставка с момента прихода к власти премьер-министра Кира Стармера, который заявил о намерении продолжать поддержку Украины.
«Поставки состоялись несколько недель назад и были осуществлены после того, как у Киева закончились ракеты большой дальности», — отмечают источники, предпочитающие сохранить анонимность из-за конфиденциальности информации. Детали поставки, включая точное количество ракет и время их прибытия, не раскрываются.
Ранее стало известно о том, что Франция поставит Киеву ракеты, профинансированные за счет доходов от российских активов. Об этом сообщил министр обороны страны Себастьян Лекорню.
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