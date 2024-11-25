Франция объявила о поставках Киеву ракет, которые оплатят из кармана России

Париж готовится к поставке военной помощи Украине, включая различные виды ракет, которые будут профинансированы в основном за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом объявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.
«Большая часть ракет, которые будут отправлены из Франции на Украину в ближайшие несколько недель, гаубицы Caesar, ракеты Mistral и ракеты Aster… отныне по большей части финансируются за счет доходов от замороженных российских активов», — сказал Лекорню на пресс-конференции. Он назвал данный шаг «дипломатической победой» для бюджета Франции.
Россия будет в ответ на политику западных стран использовать доходы от замороженных иностранных активов. Об этом ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, это являлось бы адекватным действием.
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