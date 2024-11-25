25 ноября 2024

Франция объявила о поставках Киеву ракет, которые оплатят из кармана России

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Париж собирается поставить ракеты ВСУ, покрыв расходы дивидендами от российских активов
Париж собирается поставить ракеты ВСУ, покрыв расходы дивидендами от российских активов Фото:
новость из сюжета
Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Париж готовится к поставке военной помощи Украине, включая различные виды ракет, которые будут профинансированы в основном за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом объявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню.

«Большая часть ракет, которые будут отправлены из Франции на Украину в ближайшие несколько недель, гаубицы Caesar, ракеты Mistral и ракеты Aster… отныне по большей части финансируются за счет доходов от замороженных российских активов», — сказал Лекорню на пресс-конференции. Он назвал данный шаг «дипломатической победой» для бюджета Франции.

Россия будет в ответ на политику западных стран использовать доходы от замороженных иностранных активов. Об этом ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, это являлось бы адекватным действием.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Париж готовится к поставке военной помощи Украине, включая различные виды ракет, которые будут профинансированы в основном за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом объявил министр обороны Франции Себастьян Лекорню. «Большая часть ракет, которые будут отправлены из Франции на Украину в ближайшие несколько недель, гаубицы Caesar, ракеты Mistral и ракеты Aster… отныне по большей части финансируются за счет доходов от замороженных российских активов», — сказал Лекорню на пресс-конференции. Он назвал данный шаг «дипломатической победой» для бюджета Франции. Россия будет в ответ на политику западных стран использовать доходы от замороженных иностранных активов. Об этом ранее сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов. По его словам, это являлось бы адекватным действием.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...