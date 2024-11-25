25 ноября 2024

Стали известны причины перестановок в «Яковлеве» и «Туполеве»

«Коммерсант»: глав авиазаводов уволили за провал поставок гражданских самолетов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Кадровые перестановки стали символическим ответом «Ростеха» правительству по итогам аудита ОАК
Кадровые перестановки стали символическим ответом «Ростеха» правительству по итогам аудита ОАК Фото:

Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и глава АО «Туполев» Константин Тимофеев сняты с должностей из-за провала программы гражданской авиации. Ошибки в работе выявила проверка Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщил источник, близкий к «Ростеху».

«Увольнение Богинского и Тимофеева связано с аудитом ОАК. Результаты неоднократно обсуждались на совещаниях у премьера Михаила Мишустина. Решение назрело на фоне серьезных проблем с реализацией комплексной программы развития отрасли», — пояснил собеседник «Коммерсанта».

Сейчас судьба гражданского авиастроения будет зависеть от корректировки планов по поставкам техники в начале 2025 года. А о том, чем конкретно занимались уволенные главы компаний по производству самолетов — узнаете из материала URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и глава АО «Туполев» Константин Тимофеев сняты с должностей из-за провала программы гражданской авиации. Ошибки в работе выявила проверка Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщил источник, близкий к «Ростеху». «Увольнение Богинского и Тимофеева связано с аудитом ОАК. Результаты неоднократно обсуждались на совещаниях у премьера Михаила Мишустина. Решение назрело на фоне серьезных проблем с реализацией комплексной программы развития отрасли», — пояснил собеседник «Коммерсанта». Сейчас судьба гражданского авиастроения будет зависеть от корректировки планов по поставкам техники в начале 2025 года. А о том, чем конкретно занимались уволенные главы компаний по производству самолетов — узнаете из материала URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...