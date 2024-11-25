Стали известны причины перестановок в «Яковлеве» и «Туполеве»

Гендиректор ПАО «Яковлев» Андрей Богинский и глава АО «Туполев» Константин Тимофеев сняты с должностей из-за провала программы гражданской авиации. Ошибки в работе выявила проверка Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщил источник, близкий к «Ростеху».
«Увольнение Богинского и Тимофеева связано с аудитом ОАК. Результаты неоднократно обсуждались на совещаниях у премьера Михаила Мишустина. Решение назрело на фоне серьезных проблем с реализацией комплексной программы развития отрасли», — пояснил собеседник «Коммерсанта».
Сейчас судьба гражданского авиастроения будет зависеть от корректировки планов по поставкам техники в начале 2025 года. А о том, чем конкретно занимались уволенные главы компаний по производству самолетов — узнаете из материала URA.RU.
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