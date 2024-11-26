В Нязепетровске эвакуировали четыре школы

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Ситуация с эвакуацией в школах. Челябинск, зима, ученики, дети, школа, школьники, 30 школа
В образовательные учреждения поступили сообщения о заложенном взрывном устройстве Фото:

В Нязепетровске Челябинской области 26 ноября эвакуированы четыре школы. Об этом рассказали URA.RU читатели. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, опасные предметы не обнаружены.

«Школьникам сообщили, что поступило сообщение о том, что здание заминировано. Детей распустили по домам, на месте работает полиция», — рассказали URA.RU читатели.

Как пояснили URA.RU в пресс-службе регионального главка полиции, на место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Все помещения здания были тщательно обследованы, никаких предметов, представляющих опасность, не обнаружено.

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В Нязепетровске Челябинской области 26 ноября эвакуированы четыре школы. Об этом рассказали URA.RU читатели. Как сообщили URA.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД, опасные предметы не обнаружены. «Школьникам сообщили, что поступило сообщение о том, что здание заминировано. Детей распустили по домам, на месте работает полиция», — рассказали URA.RU читатели. Как пояснили URA.RU в пресс-службе регионального главка полиции, на место сразу выехали сотрудники правоохранительных органов и экстренные службы. Все помещения здания были тщательно обследованы, никаких предметов, представляющих опасность, не обнаружено.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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