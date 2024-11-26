У группировки «Юг» появился новый командующий

Генерал-лейтенант Санчик назначен врио командующего группировкой войск «Юг»
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Ранее Санчик командовал 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа
Ранее Санчик командовал 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа Фото:

Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». Об этом рассказал источник, близкий к Минобороны РФ.

«Генерал-лейтенант Санчик назначен врио командующего группировки „Юг“», — передает слова источника РБК. Комментарий источника также указывает на то, что он займет эту должность вместо генерал-полковника Геннадия Анашкина, который был освобожден от нее в рамках плановой ротации. Ранее Александр Санчик командовал 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.

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Генерал-лейтенант Александр Санчик назначен временно исполняющим обязанности командующего группировкой войск «Юг». Об этом рассказал источник, близкий к Минобороны РФ. «Генерал-лейтенант Санчик назначен врио командующего группировки „Юг“», — передает слова источника РБК. Комментарий источника также указывает на то, что он займет эту должность вместо генерал-полковника Геннадия Анашкина, который был освобожден от нее в рамках плановой ротации. Ранее Александр Санчик командовал 35-й общевойсковой армией Восточного военного округа. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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