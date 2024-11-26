Екатеринбуржца, перерезавшего горло девушке на Эльмаше, отправили в СИЗО. Фото

26 ноября 2024 в 17:31 Размер текста - 17 +

С ходатайством об аресте екатеринбуржца в суд обратилось следствие Фото: Размик Закарян, URA.U новость из сюжета На Эльмаше девушке перерезали горло Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал Аркадия Пискова, обвиняемого в убийстве 30-летней Юлии Плотниковой на Эльмаше. Вину фигурант признал в полном объеме, передает корреспондент URA.RU из зала суда. С ходатайством о помещении Пискова под стражу в суд обратилось следствие. В СИЗО он будет находиться минимум до 23 января. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настоял прокурор, сославшись на тайну следствия. Поддержать Пискова никто не пришел. Убийство произошло днем 23 ноября возле дома №106 по улице Красных Командиров. По версии следствия, Писков, будучи нетрезвым, напал на Плотникову из личной неприязни. Он перерезал ей горло, испытав внезапный приступ ненависти. Это случилось на глазах школьницы, которая проходила мимо. После убийства мужчина попытался скрыться, поймали его по дороге в Алапаевск. На допросе он признался, что сделать это его якобы заставили голоса в голове. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU. Аркадий Писков свою вину признал полностью Фото: Размик Закарян, URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга арестовал Аркадия Пискова, обвиняемого в убийстве 30-летней Юлии Плотниковой на Эльмаше. Вину фигурант признал в полном объеме, передает корреспондент URA.RU из зала суда. С ходатайством о помещении Пискова под стражу в суд обратилось следствие. В СИЗО он будет находиться минимум до 23 января. Заседание прошло в закрытом режиме. На этом настоял прокурор, сославшись на тайну следствия. Поддержать Пискова никто не пришел. Убийство произошло днем 23 ноября возле дома №106 по улице Красных Командиров. По версии следствия, Писков, будучи нетрезвым, напал на Плотникову из личной неприязни. Он перерезал ей горло, испытав внезапный приступ ненависти. Это случилось на глазах школьницы, которая проходила мимо. После убийства мужчина попытался скрыться, поймали его по дороге в Алапаевск. На допросе он признался, что сделать это его якобы заставили голоса в голове. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.