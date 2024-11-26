Путин разрешил спор Цыбульского и Чибиса за лидерство в Арктике

Президент России Владимир Путин разрешил спор между губернатором Архангельской области Александром Цыбульским и главой Мурманской области Андреем Чибисом за лидерство в Арктике. Статус Цыбульского в этой конкурентной борьбе оказался даже выше, чем просто губернатор, объяснил URA.RU гендиректор коммуникационного агентства «Actor» Дмитрий Еловский политические смыслы встречи в Кремле.
«Как дела? Безработица упала до исторического минимума, 1,4 процента уже?» — начал разговор Путин.
Цыбульский поспешил уточнить, что «уже даже меньше». Он отметил, что регион смог адаптироваться к новым условиям после введения западных санкций. «Мы полностью переориентировались», — заверил он.
Цыбульский рассказал о поддержке бойцов в зоне СВО, их семей и семей погибших, о развитии науки и промышленности, поделился планами по увеличению добычи алмазов с 20 до 40% от общего объема добычи в стране. На территории опережающего развития с громким названием «Столица Севера» планируется начать производство йода.
Отдельно глава региона остановился на строительстве новой верфи. Это, убежден Цыбульский, «конкурентный проект». «Очень хотелось бы, чтобы у всех у нас была одинаковая возможность показать все те конкурентные преимущества, которые есть у наших территорий.
Я глубоко убежден, что если в части глубоководных портов и портовых мощностей у нас есть территории, может быть, более приспособленные, то что касается судостроительных компетенций, что касается сегодняшнего наличия и кадров, и инфраструктуры, здесь мы точно можем быть очень высококонкуретны, а для Архангельской области это, конечно, направление крайне важное», — обратился Цыбульский к президенту.
Путин ежегодно встречается с Цыбульским, а такой регулярности удостаиваются далеко не все губернаторы. Во многом это связано со значимостью Архангельской области, экономической основой которой являются судостроение и судоремонт в рамках развития Севморпути, лесопромышленный комплекс и добыча алмазов. Архангельск конкурирует с Мурманском за негласное звание столицы Арктики. Губернатор Андрей Чибис не раз говорил, что ставит задачу сделать столицу Мурманской области городом номер один в Арктике, и Цыбульский — главный его оппонент в этом споре.
Цыбульский укрепил свои позиции в конкуренции с Чибисом и заслужил доверие со стороны руководства страны, предложив «прорывную идею» строительства глубоководных портов, считает политолог Дмитрий Еловский. По его словам, эта инфраструктура критически важна для Севморпути, в развитие которого вкладывает и государство, и крупнейшие госкорпорации. Фактически Цыбульский является «ключевым управляющим звеном» в этом проекте.
«Этот статус выше, чем просто губернаторский. Но самое главное, что усилило позицию Цыбульского, — это то, что он в 2024 году возглавил комиссию Госсовета по направлению „Международная кооперация и экспорт“. Это показатель того, что федеральный центр одобряет инициативность губернатора, его деятельность и готов доверять ему более широкие и масштабные проекты. Поэтому у Цыбульского крепкие и прочные позиции, он вполне уверенно себя чувствует», — резюмировал Еловский.
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