Путин включил губернаторов в состав морской коллегии

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому в Морскую коллегию РФ включены главы ряда регионов России, в том числе Крыма, Севастополя, Приморья и Санкт-Петербурга. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Из указа следует, что в состав коллегии вошел глава Крыма Сергей Аксенов, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор города Севастополя Михаил Развожаев, губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин, временно исполняющий обязанности губернатора Калининградской области Алексей Беспрозванных, губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, губернатор Приморского края Олег Кожемяко, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков, губернатор Архангельской области Александр Цыбульский, губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Указ вступает в силу со дня подписания.
В состав коллегии вошли и члены правительства. Из документа следует, что в ее состав вошли министр природных ресурсов Александр Козлов, министр промышленности и торговли Антон Алиханов, зампред правительства Юрий Трутнев и глава МЧС Александр Куренков.
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