Минобороны провело ротацию командующих группировками войск

Министерство обороны Российской Федерации провело ротацию командующих группировками войск. Об этом сообщают источники агентства РБК.
«В рамках ротации командного состава командующим войсковой группировкой „Восток“ назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев, занимающий сейчас пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа», пишет РБК со ссылкой на свои источники.
Таким образом, командование группировкой «Восток» принял генерал Иванаев. Генерал-лейтенант Александр Санчик, выполнявший обязанности командующего войсками Восточного военного округа, теперь назначен ответственным в группировке «Юг». Генерал Лапин стал командующим группировкой «Север». Генерал-полковник Геннадий Анашкин, ранее командовавший группировкой «Юг» возглавит Академию имени Фрунзе.
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