Минобороны провело ротацию командующих группировками войск

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Минобороны РФ провело ротацию командующих группировками войск
Минобороны РФ провело ротацию командующих группировками войск Фото:

Министерство обороны Российской Федерации провело ротацию командующих группировками войск. Об этом сообщают источники агентства РБК.

«В рамках ротации командного состава командующим войсковой группировкой „Восток“ назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев, занимающий сейчас пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа», пишет РБК со ссылкой на свои источники.  

Таким образом, командование группировкой «Восток» принял генерал Иванаев. Генерал-лейтенант Александр Санчик, выполнявший обязанности командующего войсками Восточного военного округа, теперь назначен ответственным в группировке «Юг». Генерал Лапин стал командующим группировкой «Север». Генерал-полковник Геннадий Анашкин, ранее командовавший группировкой «Юг» возглавит Академию имени Фрунзе.

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Министерство обороны Российской Федерации провело ротацию командующих группировками войск. Об этом сообщают источники агентства РБК. «В рамках ротации командного состава командующим войсковой группировкой „Восток“ назначен генерал-лейтенант Андрей Иванаев, занимающий сейчас пост первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа», пишет РБК со ссылкой на свои источники.   Таким образом, командование группировкой «Восток» принял генерал Иванаев. Генерал-лейтенант Александр Санчик, выполнявший обязанности командующего войсками Восточного военного округа, теперь назначен ответственным в группировке «Юг». Генерал Лапин стал командующим группировкой «Север». Генерал-полковник Геннадий Анашкин, ранее командовавший группировкой «Юг» возглавит Академию имени Фрунзе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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