Якушев рассказал о роли Донбасса для России

Якушев: Донбасс прошел сложные испытания, сохранив историю русского народа
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Семинар-совещание сторонников Единой России. Москва, якушев владимир
Владимир Якушев высоко оценил роль Донбасса для российской истории Фото:
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Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России

Врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев по итогам своего визита в Донецкую народную республику (ДНР) озвучил роль региона в истории РФ. По его словам, Донбасс прошел через сложные испытания, но сохранил не только свой родной язык, но также культуру и общую историю российского народа.

«Донбасс прошел сквозь сложные испытания, но сохранил родной язык, культуру и историю русского народа. Этот вклад переоценить невозможно», — обозначил Якушев в ходе интервью с телеканалу «Вести. Донецк». В разговоре он затронул такие темы, как роль Донбасса в истории России в целом, рассказал о своей текущей работе, а также обозначил приоритетные темы партии «Единая Россия».

Осенью 2022 года Донбасс, а также Херсонская и Запорожская области присоединились к России в ходе референдума. Официальное соглашение о присоединении новых территорий было подписано российским президентом Владимиром Путиным 30 сентября.

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Врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев по итогам своего визита в Донецкую народную республику (ДНР) озвучил роль региона в истории РФ. По его словам, Донбасс прошел через сложные испытания, но сохранил не только свой родной язык, но также культуру и общую историю российского народа. «Донбасс прошел сквозь сложные испытания, но сохранил родной язык, культуру и историю русского народа. Этот вклад переоценить невозможно», — обозначил Якушев в ходе интервью с телеканалу «Вести. Донецк». В разговоре он затронул такие темы, как роль Донбасса в истории России в целом, рассказал о своей текущей работе, а также обозначил приоритетные темы партии «Единая Россия». Осенью 2022 года Донбасс, а также Херсонская и Запорожская области присоединились к России в ходе референдума. Официальное соглашение о присоединении новых территорий было подписано российским президентом Владимиром Путиным 30 сентября.
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