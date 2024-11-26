Якушев рассказал о роли Донбасса для России

Якушев: Донбасс прошел сложные испытания, сохранив историю русского народа

26 ноября 2024 в 21:56 Размер текста - 17 +

Владимир Якушев высоко оценил роль Донбасса для российской истории Фото: Роман Наумов © URA.RU новость из сюжета Присоединение Донбасса, Запорожья и Херсона к России Врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев по итогам своего визита в Донецкую народную республику (ДНР) озвучил роль региона в истории РФ. По его словам, Донбасс прошел через сложные испытания, но сохранил не только свой родной язык, но также культуру и общую историю российского народа. «Донбасс прошел сквозь сложные испытания, но сохранил родной язык, культуру и историю русского народа. Этот вклад переоценить невозможно», — обозначил Якушев в ходе интервью с телеканалу «Вести. Донецк». В разговоре он затронул такие темы, как роль Донбасса в истории России в целом, рассказал о своей текущей работе, а также обозначил приоритетные темы партии «Единая Россия». Осенью 2022 года Донбасс, а также Херсонская и Запорожская области присоединились к России в ходе референдума. Официальное соглашение о присоединении новых территорий было подписано российским президентом Владимиром Путиным 30 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Врио секретаря Генерального совета партии «Единая Россия» Владимир Якушев по итогам своего визита в Донецкую народную республику (ДНР) озвучил роль региона в истории РФ. По его словам, Донбасс прошел через сложные испытания, но сохранил не только свой родной язык, но также культуру и общую историю российского народа. «Донбасс прошел сквозь сложные испытания, но сохранил родной язык, культуру и историю русского народа. Этот вклад переоценить невозможно», — обозначил Якушев в ходе интервью с телеканалу «Вести. Донецк». В разговоре он затронул такие темы, как роль Донбасса в истории России в целом, рассказал о своей текущей работе, а также обозначил приоритетные темы партии «Единая Россия». Осенью 2022 года Донбасс, а также Херсонская и Запорожская области присоединились к России в ходе референдума. Официальное соглашение о присоединении новых территорий было подписано российским президентом Владимиром Путиным 30 сентября.