Блинкен сделал важное заявление по Украине

Блинкен: завершается процесс выделения помощи Украине за счет российских активов

26 ноября 2024 в 23:04 Размер текста - 17 +

Блинкен пообещал доппомощь Украине со стороны стран G7 Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине США вместе с союзниками по G7 завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов на поддержку Украины, используя замороженные российские активы. Об этом сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии. «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», — сказал Энтони Блинкен, трансляция выступления велась на YouTube-канале Госдепа. Он также напомнил о недавно введенных США санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. Энтони Блинкен предположил, что можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7 в ближайшем будущем. Блинкен сообщил, что страны Группы семи (G7) рассматривают возможность введения нового комплекта санкций против России. Газпромбанк и банк «Дом.РФ» уже попали под американские санкции. Эти ограничения привели к тому, что банки некоторых стран прекратили обслуживание карт системы UnionPay от Газпромбанка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

США вместе с союзниками по G7 завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов на поддержку Украины, используя замороженные российские активы. Об этом сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии. «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», — сказал Энтони Блинкен, трансляция выступления велась на YouTube-канале Госдепа. Он также напомнил о недавно введенных США санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. Энтони Блинкен предположил, что можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7 в ближайшем будущем. Блинкен сообщил, что страны Группы семи (G7) рассматривают возможность введения нового комплекта санкций против России. Газпромбанк и банк «Дом.РФ» уже попали под американские санкции. Эти ограничения привели к тому, что банки некоторых стран прекратили обслуживание карт системы UnionPay от Газпромбанка.