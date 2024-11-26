Блинкен сделал важное заявление по Украине

США вместе с союзниками по G7 завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов на поддержку Украины, используя замороженные российские активы. Об этом сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии.
«Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», — сказал Энтони Блинкен, трансляция выступления велась на YouTube-канале Госдепа. Он также напомнил о недавно введенных США санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. Энтони Блинкен предположил, что можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7 в ближайшем будущем.
Блинкен сообщил, что страны Группы семи (G7) рассматривают возможность введения нового комплекта санкций против России. Газпромбанк и банк «Дом.РФ» уже попали под американские санкции. Эти ограничения привели к тому, что банки некоторых стран прекратили обслуживание карт системы UnionPay от Газпромбанка.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
США вместе с союзниками по G7 завершают процесс выделения 50 миллиардов долларов на поддержку Украины, используя замороженные российские активы. Об этом сообщил глава Госдепа США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Италии. «Мы завершаем процесс, чтобы направить 50 миллиардов долларов, обеспеченных замороженными российскими суверенными активами, на поддержку Украины», — сказал Энтони Блинкен, трансляция выступления велась на YouTube-канале Госдепа. Он также напомнил о недавно введенных США санкциях против финансового сектора России, включая Газпромбанк. Энтони Блинкен предположил, что можно ожидать дополнительных мер со стороны стран G7 в ближайшем будущем. Блинкен сообщил, что страны Группы семи (G7) рассматривают возможность введения нового комплекта санкций против России. Газпромбанк и банк «Дом.РФ» уже попали под американские санкции. Эти ограничения привели к тому, что банки некоторых стран прекратили обслуживание карт системы UnionPay от Газпромбанка.