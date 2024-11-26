Reuters: Трамп готовится к переговорам с лидером КНДР

27 ноября 2024 в 00:49 Размер текста - 17 +

Команда Трампа обсуждает возможность переговоров с КНДР, пишет Reuters Фото: wikipedia.org/Max Goldberg Команда Дональда Трампа, избранного президента США, рассматривает возможность начала прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на источники внутри команды Трампа. Ожидается, что такой шаг поможет снизить риски вооруженного конфликта. «Команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, надеясь, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта», — пишет агентство. Согласно источникам Рейтер, первоначальная цель переговоров — восстановление базовых взаимодействий между США и КНДР. Однако конкретные политические цели и график дальнейших действий пока не установлены. Внимание к этому вопросу может уменьшиться из-за актуальности других международных проблем, таких как ситуация на Ближнем Востоке и в Украине. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Команда Дональда Трампа, избранного президента США, рассматривает возможность начала прямых переговоров с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном. Об этом сообщает агентство Рейтер, ссылаясь на источники внутри команды Трампа. Ожидается, что такой шаг поможет снизить риски вооруженного конфликта. «Команда избранного президента Дональда Трампа обсуждает проведение прямых переговоров с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, надеясь, что новый дипломатический толчок может снизить риски вооруженного конфликта», — пишет агентство. Согласно источникам Рейтер, первоначальная цель переговоров — восстановление базовых взаимодействий между США и КНДР. Однако конкретные политические цели и график дальнейших действий пока не установлены. Внимание к этому вопросу может уменьшиться из-за актуальности других международных проблем, таких как ситуация на Ближнем Востоке и в Украине.