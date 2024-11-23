23 ноября 2024

Руденко заявил, что РФ допускает встречу Трампа с Ким Чен Ыном

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Дональд Трамп, трамп дональд
Перспективы этих переговоров зависят не столько от желания США, сколько от позиции КНДР, заявил Руденко Фото:

Россия рассматривает вероятность того, что избранный президент США Дональд Трамп захочет возобновить переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, подобно тому, как это было в его первом президентском сроке. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

«Исключать ничего нельзя, особенно в политике. Дональд Трамп, который встречался с лидером КНДР в 2018—2019 годах, возможно, захочет повторить свой опыт», — заявил Андрей Руденко в интервью агентству ТАСС. Он сообщил об этом в контексте возможного возобновления контактов между США и КНДР.

По словам Руденко, ситуация на Корейском полуострове и в мире в целом претерпела значительные изменения, что делает возобновление переговоров на прежних условиях проблематичным. Он также подчеркнул, что перспективы этих переговоров зависят не столько от желания США, сколько от позиции КНДР.

В ходе интервью для Atlantic Council республиканский конгрессмен Майкл Маккол сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп провел личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, они обсуждали вопросы касающиеся разрешения украинского конфликта, передает RT.

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Россия рассматривает вероятность того, что избранный президент США Дональд Трамп захочет возобновить переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, подобно тому, как это было в его первом президентском сроке. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Исключать ничего нельзя, особенно в политике. Дональд Трамп, который встречался с лидером КНДР в 2018—2019 годах, возможно, захочет повторить свой опыт», — заявил Андрей Руденко в интервью агентству ТАСС. Он сообщил об этом в контексте возможного возобновления контактов между США и КНДР. По словам Руденко, ситуация на Корейском полуострове и в мире в целом претерпела значительные изменения, что делает возобновление переговоров на прежних условиях проблематичным. Он также подчеркнул, что перспективы этих переговоров зависят не столько от желания США, сколько от позиции КНДР. В ходе интервью для Atlantic Council республиканский конгрессмен Майкл Маккол сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп провел личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, они обсуждали вопросы касающиеся разрешения украинского конфликта, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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