Руденко заявил, что РФ допускает встречу Трампа с Ким Чен Ыном

24 ноября 2024 в 04:30 Размер текста - 17 +

Перспективы этих переговоров зависят не столько от желания США, сколько от позиции КНДР, заявил Руденко Фото: wikimedia.org/The White House Россия рассматривает вероятность того, что избранный президент США Дональд Трамп захочет возобновить переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, подобно тому, как это было в его первом президентском сроке. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Исключать ничего нельзя, особенно в политике. Дональд Трамп, который встречался с лидером КНДР в 2018—2019 годах, возможно, захочет повторить свой опыт», — заявил Андрей Руденко в интервью агентству ТАСС. Он сообщил об этом в контексте возможного возобновления контактов между США и КНДР. По словам Руденко, ситуация на Корейском полуострове и в мире в целом претерпела значительные изменения, что делает возобновление переговоров на прежних условиях проблематичным. Он также подчеркнул, что перспективы этих переговоров зависят не столько от желания США, сколько от позиции КНДР. В ходе интервью для Atlantic Council республиканский конгрессмен Майкл Маккол сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп провел личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, они обсуждали вопросы касающиеся разрешения украинского конфликта, передает RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Россия рассматривает вероятность того, что избранный президент США Дональд Трамп захочет возобновить переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, подобно тому, как это было в его первом президентском сроке. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко. «Исключать ничего нельзя, особенно в политике. Дональд Трамп, который встречался с лидером КНДР в 2018—2019 годах, возможно, захочет повторить свой опыт», — заявил Андрей Руденко в интервью агентству ТАСС. Он сообщил об этом в контексте возможного возобновления контактов между США и КНДР. По словам Руденко, ситуация на Корейском полуострове и в мире в целом претерпела значительные изменения, что делает возобновление переговоров на прежних условиях проблематичным. Он также подчеркнул, что перспективы этих переговоров зависят не столько от желания США, сколько от позиции КНДР. В ходе интервью для Atlantic Council республиканский конгрессмен Майкл Маккол сообщил, что новоизбранный президент США Дональд Трамп провел личные переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. По его словам, они обсуждали вопросы касающиеся разрешения украинского конфликта, передает RT.