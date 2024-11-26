Израиль утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане

Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое начнет действовать в среду в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения.
«Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане», — отмечается в сообщении. По данным источника, данное решение было принято после ряда напряженных переговоров и консультаций на высшем уровне.
Сообщается, что соглашение о прекращении огня предусматривает ряд условий, которые должны быть выполнены обеими сторонами для поддержания долгосрочного перемирия. В частности, обсуждались вопросы безопасности и возможное сотрудничество в области гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что данное соглашение направлено на деэскалацию напряженности в регионе. Он пообещал сохранить полную свободу военных действий в согласии с США. По его словам, если «Хезболла» попытается вооружиться, построить инфраструктуру или запустить ракету, то армия Израиля нанесет удар.
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Военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном, которое начнет действовать в среду в 10:00 по московскому времени. Об этом сообщает 12-й канал израильского телевидения. «Военно-политический кабинет Израиля утвердил соглашение о прекращении огня в Ливане», — отмечается в сообщении. По данным источника, данное решение было принято после ряда напряженных переговоров и консультаций на высшем уровне. Сообщается, что соглашение о прекращении огня предусматривает ряд условий, которые должны быть выполнены обеими сторонами для поддержания долгосрочного перемирия. В частности, обсуждались вопросы безопасности и возможное сотрудничество в области гуманитарной помощи пострадавшим от конфликта. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что данное соглашение направлено на деэскалацию напряженности в регионе. Он пообещал сохранить полную свободу военных действий в согласии с США. По его словам, если «Хезболла» попытается вооружиться, построить инфраструктуру или запустить ракету, то армия Израиля нанесет удар.