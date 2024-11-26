Нетаньяху представит министрам план прекращения огня в Ливане

27 ноября 2024 в 00:03 Размер текста - 17 +

Нетаньяху пытается провести соглашение о прекращении огня с Ливаном не через кабмин Фото: Официальный сайт Президента России kremlin.ru новость из сюжета Война на Ближнем Востоке Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, анонсировал представление плана прекращения огня в Ливане перед военно-политическим кабинетом страны. Об этом он сообщил в ходе специального телеобращения. «Продолжительность этого прекращения огня зависит от того, что произойдет. В полном взаимодействии с США мы сохраняем за собой полную военную свободу действий», — заявил Нетаньяху, передает ТАСС. Он уточнил, что в случае нарушения договоренностей со стороны «Хезболла», Израиль возобновит атаки. В своем обращении Нетаньяху подчеркнул, что сотрудничество с США играет ключевую роль в реализации данного плана. Премьер подчеркнул важность готовности к возобновлению военных действий в случае любых провокаций со стороны «Хезболла». Ранее МУС объявил о выдаче ордера на арест в отношении Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, передает MK.RU. Согласно опубликованному на официальном сайте суда заявлению, ордера были изданы по решению палаты предварительных слушаний. В документе указывается, что мера принята в связи с обвинениями в «преступлениях против человечности». Также в заявлении МУС содержатся обвинения против Нетаньяху и Галланта в «военных преступлениях», использовании «голода как метода ведения войны» и «целенаправленных атаках на гражданское население» в рамках военных действий в Газе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля, анонсировал представление плана прекращения огня в Ливане перед военно-политическим кабинетом страны. Об этом он сообщил в ходе специального телеобращения. «Продолжительность этого прекращения огня зависит от того, что произойдет. В полном взаимодействии с США мы сохраняем за собой полную военную свободу действий», — заявил Нетаньяху, передает ТАСС. Он уточнил, что в случае нарушения договоренностей со стороны «Хезболла», Израиль возобновит атаки. В своем обращении Нетаньяху подчеркнул, что сотрудничество с США играет ключевую роль в реализации данного плана. Премьер подчеркнул важность готовности к возобновлению военных действий в случае любых провокаций со стороны «Хезболла». Ранее МУС объявил о выдаче ордера на арест в отношении Нетаньяху и экс-министра обороны Йоава Галланта, передает MK.RU. Согласно опубликованному на официальном сайте суда заявлению, ордера были изданы по решению палаты предварительных слушаний. В документе указывается, что мера принята в связи с обвинениями в «преступлениях против человечности». Также в заявлении МУС содержатся обвинения против Нетаньяху и Галланта в «военных преступлениях», использовании «голода как метода ведения войны» и «целенаправленных атаках на гражданское население» в рамках военных действий в Газе.