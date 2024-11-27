Во время захода ВС РФ в Селидово, Служба безопасности Украины (СБУ) активно занималась поиском семей с детьми для их насильственной эвакуации на украинскую территорию, при этом препятствуя их отправке в Россию. Об этом сообщил местный житель, эвакуированный из города.
«Когда я с ними пересекся (СБУ — прим. ред.) в один день в течении 15 — 20 минут две группы конкретно задавали вопрос, есть ли у меня дети, и потом следующий вопрос — знаю ли я людей, которые проживают с детьми, интересовались, обладаю ли я такой информацией», — рассказал РИА Новости эвакуированный. Он также упомянул, что многие жители пытались скрыть своих детей от СБУ, опасаясь их принудительной отправки на украинскую территорию.
В период, когда ВС РФ начали операцию по освобождению пригородных районов Селидово, он однажды направлялся к другу из одного района в другой. Во время этого перехода он столкнулся сначала с одной, а затем и со второй группой сотрудников СБУ, в каждой из которых насчитывалось по четыре человека. После проверки документов и задания стандартных вопросов, они начали расспрашивать о детях, оставшихся в городе.
Ранее стало известно, что украинские военные отступили из Селидово, оставив за собой разрушения и тела погибших. Среди них оказались не только военнослужащие, но и гражданские лица, которые не захотели покидать свои дома вместе с отступающими подразделениями ВСУ, сообщает «Царьград». Также МИД России проводит сбор информации о действиях украинских силовиков в городе Селидово, включая обстрелы мирных жителей, передает МК.
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