26 ноября 2024

Власти Сургута приняли новые правила застройки города

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые правила застройки утвердили в Сургуте
Новые правила застройки утвердили в Сургуте Фото:

В Сургуте депутаты утвердили единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Решение приняли на заседании городской думы.

«Мы первыми в округе приняли стратегический документ, который является важным не только для нашего города, но и для всего региона. Полтора года специалисты работали над созданием единого документа, включающего в себя генеральный план и правила землепользования и застройки», — приводят слова мэра Максима Слепова в telegram-канале гордумы.

Документ связали со стратегией социально-экономического развития города, которая разработана до 2044 года. При этом власти не исключают, что в правила будут вноситься поправки, поскольку город продолжит развиваться.

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В Сургуте депутаты утвердили единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Решение приняли на заседании городской думы. «Мы первыми в округе приняли стратегический документ, который является важным не только для нашего города, но и для всего региона. Полтора года специалисты работали над созданием единого документа, включающего в себя генеральный план и правила землепользования и застройки», — приводят слова мэра Максима Слепова в telegram-канале гордумы. Документ связали со стратегией социально-экономического развития города, которая разработана до 2044 года. При этом власти не исключают, что в правила будут вноситься поправки, поскольку город продолжит развиваться.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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