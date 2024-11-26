Власти Сургута приняли новые правила застройки города

В Сургуте депутаты утвердили единый документ территориального планирования и градостроительного зонирования. Решение приняли на заседании городской думы.
«Мы первыми в округе приняли стратегический документ, который является важным не только для нашего города, но и для всего региона. Полтора года специалисты работали над созданием единого документа, включающего в себя генеральный план и правила землепользования и застройки», — приводят слова мэра Максима Слепова в telegram-канале гордумы.
Документ связали со стратегией социально-экономического развития города, которая разработана до 2044 года. При этом власти не исключают, что в правила будут вноситься поправки, поскольку город продолжит развиваться.
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