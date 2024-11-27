Куйвашев возродил департамент, ликвидированный после скандала с чиновницей «никто не просил рожать»

В Свердловской области возродили департамент молодежной политики

27 ноября 2024 в 14:55 Размер текста - 17 +

Указ о создании новой структуры Евгений Куйвашев уже подписал Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил в отдельную структуру департамент молодежной политики, который после скандала с руководительницей Ольгой Глацких («государство не просило вас рожать») был упразднен. Об этом сообщает департамент информполитики региона. «Создание условий для реализации того огромного потенциала, которым обладает наша молодежь, всегда было в фокусе нашего самого пристального внимания. Поэтому решение об отдельном департаменте, ответственном за молодежную политику, сегодня закономерно и стратегически необходимо. Ведь наше будущее, будущее нашего региона — в руках тех, кому сегодня нет и 35 лет», — прокомментировал Куйвашев. Департамент молодежной политики был упразднен в конце 2018 года. Этому предшествовал скандал с главой структуры Ольгой Глацких — олимпийской чемпионкой, которая на встрече со школьниками заявила: «У молодежи почему-то складывается такое понимание, что государство вам все должно… Но оно не просило вас рожать». После упразднения департамента вопросами молодежной политики занималось министерство образования. Сейчас структуру возглавляет Денис Протасов, по совместительству занимающий пост замминистра образования. Он, по данным URA.RU, и дальше будет курировать деятельность структуры. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам страны создать к 1 января 2024 года ведомства в системе исполнительный власти, отвечающие за реализацию молодежной политики. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев выделил в отдельную структуру департамент молодежной политики, который после скандала с руководительницей Ольгой Глацких («государство не просило вас рожать») был упразднен. Об этом сообщает департамент информполитики региона. «Создание условий для реализации того огромного потенциала, которым обладает наша молодежь, всегда было в фокусе нашего самого пристального внимания. Поэтому решение об отдельном департаменте, ответственном за молодежную политику, сегодня закономерно и стратегически необходимо. Ведь наше будущее, будущее нашего региона — в руках тех, кому сегодня нет и 35 лет», — прокомментировал Куйвашев. Департамент молодежной политики был упразднен в конце 2018 года. Этому предшествовал скандал с главой структуры Ольгой Глацких — олимпийской чемпионкой, которая на встрече со школьниками заявила: «У молодежи почему-то складывается такое понимание, что государство вам все должно… Но оно не просило вас рожать». После упразднения департамента вопросами молодежной политики занималось министерство образования. Сейчас структуру возглавляет Денис Протасов, по совместительству занимающий пост замминистра образования. Он, по данным URA.RU, и дальше будет курировать деятельность структуры. Ранее президент РФ Владимир Путин поручил губернаторам страны создать к 1 января 2024 года ведомства в системе исполнительный власти, отвечающие за реализацию молодежной политики.