Прогулочное судно перевернулось в Баренцевом море, пассажиры наблюдали за китами. Видео

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Туристы отправились в Баренцево море, чтобы увидеть китов, но чуть не утонули
Туристы отправились в Баренцево море, чтобы увидеть китов, но чуть не утонули Фото:

Маломерное судно «Боец» с девятью туристами и капитаном на борту затонуло в Баренцевом море у Териберки. Никто из туристов не пострадал. Организаторы экскурсии обещали туристам увидеть китов, несмотря на штурмовое предупреждение.

«Маломерное судно с девятью туристами и капитаном затонуло у Териберки. Они хотели посмотреть на китов», — передает telegram-канал Shot. По словам очевидцев, китов в море не наблюдалось в течение двух месяцев, однако организаторы утверждали, что, по их прогнозам, киты должны были приплыть именно в этот день.

Все находившиеся на борту люди были спасены благодаря оперативной работе спасательных служб. В настоящее время Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента. Сотрудники МЧС подчеркивают опасность падения в ледяную воду, где человек может умереть в течение пяти минут, что делает такие необдуманные риски особенно опасными.

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Маломерное судно «Боец» с девятью туристами и капитаном на борту затонуло в Баренцевом море у Териберки. Никто из туристов не пострадал. Организаторы экскурсии обещали туристам увидеть китов, несмотря на штурмовое предупреждение. «Маломерное судно с девятью туристами и капитаном затонуло у Териберки. Они хотели посмотреть на китов», — передает telegram-канал Shot. По словам очевидцев, китов в море не наблюдалось в течение двух месяцев, однако организаторы утверждали, что, по их прогнозам, киты должны были приплыть именно в этот день. Все находившиеся на борту люди были спасены благодаря оперативной работе спасательных служб. В настоящее время Мурманская транспортная прокуратура проводит проверку инцидента. Сотрудники МЧС подчеркивают опасность падения в ледяную воду, где человек может умереть в течение пяти минут, что делает такие необдуманные риски особенно опасными.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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