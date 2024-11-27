Патрушев назвал ключевой проект для развития российского экспорта

Развитие восточной ветки международного транспортного коридора «Север — Юг» даст новые возможности экспортерам России и Казахстана. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Патрушев на проходящем в Уфе XX форуме межрегионального сотрудничества двух стран, сообщили URA.RU в аппарате замглавы кабмина.
«Актуальная задача для России и Казахстана — это освоение новых транзитных маршрутов. Большое внимание данному направлению уделяется в рамках работы по развитию международного транспортного коридора „Север-Юг“. Он позволит нашим странам открыть перспективные рынки сбыта нашей продукции. Мы предпринимаем синхронные меры по снятию административных барьеров и созданию благоприятных условий для наших перевозчиков», — сказал Патрушев на пленарном заседании форума.
Также вице-премьер отметил, что Россия входит в число крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику. Так, объем поддержки совместных проектов в сферах горной добычи, энергетики и металлургии составляет более 850 млрд рублей. Патрушев акцентировал внимание на важности сотрудничества в сельском хозяйстве. В том числе в продолжении совместных исследований в области семеноводства и селекции.
МТК «Север — Юг» — мультимодальный маршрут, который соединяет порты Санкт-Петербург и Мумбай (Индия). Общая протяженность путей составляет около 7,2 тысячи километров. Западная ветвь коридора проходит через Азербайджан и Иран. Через Казахстан пойдет восточная ветвь. В июле этого года РФ, Казахстан, Туркменистан и Иран приняли «дорожную карту» по синхронному развитию потенциала восточного маршрута на 2024-2025 годы. О готовности присоединиться к проекту заявили Афганистан и Пакистан.
О необходимости развивать восточную ветвь коридора «Север — юг» говорили также президенты Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев по итогам переговоров в Астане, которые прошли в рамках госвизита российского лидера. «Стороны приветствуют старт практической реализации проектов в рамках формирования международного транспортного коридора „Север — Юг“, что окажет серьезный мультипликативный эффект на развитие всех стран, находящихся в его поясе. Особое внимание уделяется повышению пропускной способности инфраструктуры восточного ответвления указанного транспортного коридора», — говорится в совместном заявлении лидеров.
Форум межрегионального сотрудничества традиционно вызывает интерес и властей регионов и бизнеса России и Казахстана. По словам вице-премьера Дмитрия Патрушева, это площадка для диалога и расширения кооперации. Он отметил, что РФ является одним из крупнейших инвесторов в казахстанскую экономику — объем вложений в 2023 году превысил 1 трлн рублей. Российский бизнес реализует в Казахстане свыше 60 крупных проектов.
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