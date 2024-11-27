В Госдуме предложили увеличить страховку по вкладам до 3 млн рублей

28 ноября 2024 в 03:19 Размер текста - 17 +

Текущий лимит в размере 1,4 миллиона рублей был установлен 10 лет назад Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Депутаты Государственной Думы от ЛДПР предложили законопроект, который предусматривает увеличение максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 до 3 миллионов рублей. Инициатива во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым будет рассмотрена в нижней палате парламента. «С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона „О страховании вкладов в банках Российской Федерации“, согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишет «Российская газета». Ярослав Нилов подчеркнул, что текущий лимит в размере 1,4 миллиона рублей был установлен десять лет назад и теперь, для укрепления доверия к банковской системе, его необходимо пересмотреть. Это изменение поможет улучшить условия для сохранения средств населения в банках. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР предложили законопроект, который предусматривает увеличение максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 до 3 миллионов рублей. Инициатива во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым будет рассмотрена в нижней палате парламента. «С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона „О страховании вкладов в банках Российской Федерации“, согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишет «Российская газета». Ярослав Нилов подчеркнул, что текущий лимит в размере 1,4 миллиона рублей был установлен десять лет назад и теперь, для укрепления доверия к банковской системе, его необходимо пересмотреть. Это изменение поможет улучшить условия для сохранения средств населения в банках.