27 ноября 2024

В Госдуме предложили увеличить страховку по вкладам до 3 млн рублей

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Текущий лимит в размере 1,4 миллиона рублей был установлен 10 лет назад Фото:

Депутаты Государственной Думы от ЛДПР предложили законопроект, который предусматривает увеличение максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 до 3 миллионов рублей. Инициатива во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым будет рассмотрена в нижней палате парламента.

«С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона „О страховании вкладов в банках Российской Федерации“, согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишет «Российская газета».

Ярослав Нилов подчеркнул, что текущий лимит в размере 1,4 миллиона рублей был установлен десять лет назад и теперь, для укрепления доверия к банковской системе, его необходимо пересмотреть. Это изменение поможет улучшить условия для сохранения средств населения в банках.

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Депутаты Государственной Думы от ЛДПР предложили законопроект, который предусматривает увеличение максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам с 1,4 до 3 миллионов рублей. Инициатива во главе с председателем комитета по соцполитике Ярославом Ниловым будет рассмотрена в нижней палате парламента. «С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона „О страховании вкладов в банках Российской Федерации“, согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, пишет «Российская газета». Ярослав Нилов подчеркнул, что текущий лимит в размере 1,4 миллиона рублей был установлен десять лет назад и теперь, для укрепления доверия к банковской системе, его необходимо пересмотреть. Это изменение поможет улучшить условия для сохранения средств населения в банках.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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