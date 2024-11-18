18 ноября 2024

«Известия»: сумму застрахованных ипотечных средств повысят в 2025 году

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
новостройки клипарт. Белкин , ключ от дома, ключи от квартиры, ключи, квартира, ипотека, новостройки, покупка квартиры
Сейчас сумма страхования ипотечных средств составляет 10 миллионов рублей Фото:

В России планируется увеличение суммы страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья в 2025 году. Об этом сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков.

«Варианты законопроекта уже есть, но текст еще готовится к внесению. Работать осталось немного», — рассказал Аксаков «Известиям». Депутат подчеркнул, что вступить в силу изменения смогут вскоре после рассмотрения, но уже в 2025 году.

Предложение увеличить страховую сумму на эскроу-счетах также связывают с ростом цен на жилье, который за последний год составил около 33%. Сейчас сумма страхования ипотечных средств составляет 10 миллионов, но власти предлагают увеличить ее до 20 или даже до 30 миллионов рублей, говорится в статье.

Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме рассматривают возможность увеличения лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Предложение включает увеличение страховки по безотзывным сберегательным сертификатам свыше трех лет до 2,8 миллиона рублей и страховое покрытие счетов эскроу до 30 миллионов рублей.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В России планируется увеличение суммы страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья в 2025 году. Об этом сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. «Варианты законопроекта уже есть, но текст еще готовится к внесению. Работать осталось немного», — рассказал Аксаков «Известиям». Депутат подчеркнул, что вступить в силу изменения смогут вскоре после рассмотрения, но уже в 2025 году. Предложение увеличить страховую сумму на эскроу-счетах также связывают с ростом цен на жилье, который за последний год составил около 33%. Сейчас сумма страхования ипотечных средств составляет 10 миллионов, но власти предлагают увеличить ее до 20 или даже до 30 миллионов рублей, говорится в статье. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме рассматривают возможность увеличения лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Предложение включает увеличение страховки по безотзывным сберегательным сертификатам свыше трех лет до 2,8 миллиона рублей и страховое покрытие счетов эскроу до 30 миллионов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...