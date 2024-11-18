«Известия»: сумму застрахованных ипотечных средств повысят в 2025 году

19 ноября 2024 в 03:43 Размер текста - 17 +

Сейчас сумма страхования ипотечных средств составляет 10 миллионов рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В России планируется увеличение суммы страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья в 2025 году. Об этом сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. «Варианты законопроекта уже есть, но текст еще готовится к внесению. Работать осталось немного», — рассказал Аксаков «Известиям». Депутат подчеркнул, что вступить в силу изменения смогут вскоре после рассмотрения, но уже в 2025 году. Предложение увеличить страховую сумму на эскроу-счетах также связывают с ростом цен на жилье, который за последний год составил около 33%. Сейчас сумма страхования ипотечных средств составляет 10 миллионов, но власти предлагают увеличить ее до 20 или даже до 30 миллионов рублей, говорится в статье. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме рассматривают возможность увеличения лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Предложение включает увеличение страховки по безотзывным сберегательным сертификатам свыше трех лет до 2,8 миллиона рублей и страховое покрытие счетов эскроу до 30 миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России планируется увеличение суммы страхования ипотечных средств на эскроу-счетах при покупке жилья в 2025 году. Об этом сообщил глава комитета ГД по финрынку Анатолий Аксаков. «Варианты законопроекта уже есть, но текст еще готовится к внесению. Работать осталось немного», — рассказал Аксаков «Известиям». Депутат подчеркнул, что вступить в силу изменения смогут вскоре после рассмотрения, но уже в 2025 году. Предложение увеличить страховую сумму на эскроу-счетах также связывают с ростом цен на жилье, который за последний год составил около 33%. Сейчас сумма страхования ипотечных средств составляет 10 миллионов, но власти предлагают увеличить ее до 20 или даже до 30 миллионов рублей, говорится в статье. Ранее URA.RU сообщало, что в Госдуме рассматривают возможность увеличения лимита страхового возмещения по долгосрочным вкладам. Предложение включает увеличение страховки по безотзывным сберегательным сертификатам свыше трех лет до 2,8 миллиона рублей и страховое покрытие счетов эскроу до 30 миллионов рублей.