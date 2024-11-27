Путин подписал соглашение о функционировании в Костанае филиала вуза Челябинска. Видео

28 ноября 2024 в 10:24 Размер текста - 17 +

Успешно в Казахстане работают филиалы ведущих российских университетов, отметил Путин (архивное фото) Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин пописал соглашение о функционировании в Костанае (республика Казахстан) филиала Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Об этом Путин рассказал во время своего визита в Казахстан. «Давно и успешно в Казахстане работают филиалы ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Сегодня было подписано соглашение о деятельности Челябинского госуниверситета в городе Костанай», — сказал Путин. Межправительственное соглашение было подписано во время визита президента России в Казахстан. Документ даст импульс развитию филиала и позволит расширить в нем перечень направлений подготовки. Добавятся инженерно-технические специальности, говорится в telegram-канале ЧелГУ. Казахстанский филиал ЧелГУ работает с 2000 года. Сейчас в нем обучаются 2,3 тысячи человек. На базе филиала действуют четыре научно-исследовательские лаборатории. С начала работы филиал выпустил более 13 тысяч студентов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин пописал соглашение о функционировании в Костанае (республика Казахстан) филиала Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Об этом Путин рассказал во время своего визита в Казахстан. «Давно и успешно в Казахстане работают филиалы ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Сегодня было подписано соглашение о деятельности Челябинского госуниверситета в городе Костанай», — сказал Путин. Межправительственное соглашение было подписано во время визита президента России в Казахстан. Документ даст импульс развитию филиала и позволит расширить в нем перечень направлений подготовки. Добавятся инженерно-технические специальности, говорится в telegram-канале ЧелГУ. Казахстанский филиал ЧелГУ работает с 2000 года. Сейчас в нем обучаются 2,3 тысячи человек. На базе филиала действуют четыре научно-исследовательские лаборатории. С начала работы филиал выпустил более 13 тысяч студентов.