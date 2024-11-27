27 ноября 2024

Путин подписал соглашение о функционировании в Костанае филиала вуза Челябинска. Видео

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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Успешно в Казахстане работают филиалы ведущих российских университетов, отметил Путин (архивное фото) Фото:

Президент России Владимир Путин пописал соглашение о функционировании в Костанае (республика Казахстан) филиала Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Об этом Путин рассказал во время своего визита в Казахстан.

«Давно и успешно в Казахстане работают филиалы ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Сегодня было подписано соглашение о деятельности Челябинского госуниверситета в городе Костанай», — сказал Путин. Межправительственное соглашение было подписано во время визита президента России в Казахстан.

Документ даст импульс развитию филиала и позволит расширить в нем перечень направлений подготовки. Добавятся инженерно-технические специальности, говорится в telegram-канале ЧелГУ.

Казахстанский филиал ЧелГУ работает с 2000 года. Сейчас в нем обучаются 2,3 тысячи человек. На базе филиала действуют четыре научно-исследовательские лаборатории. С начала работы филиал выпустил более 13 тысяч студентов.

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Президент России Владимир Путин пописал соглашение о функционировании в Костанае (республика Казахстан) филиала Челябинского государственного университета (ЧелГУ). Об этом Путин рассказал во время своего визита в Казахстан. «Давно и успешно в Казахстане работают филиалы ведущих российских университетов, включая МГУ имени Ломоносова. Сегодня было подписано соглашение о деятельности Челябинского госуниверситета в городе Костанай», — сказал Путин. Межправительственное соглашение было подписано во время визита президента России в Казахстан. Документ даст импульс развитию филиала и позволит расширить в нем перечень направлений подготовки. Добавятся инженерно-технические специальности, говорится в telegram-канале ЧелГУ. Казахстанский филиал ЧелГУ работает с 2000 года. Сейчас в нем обучаются 2,3 тысячи человек. На базе филиала действуют четыре научно-исследовательские лаборатории. С начала работы филиал выпустил более 13 тысяч студентов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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