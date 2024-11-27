27 ноября 2024

«По всему району ДПС»: в Екатеринбурге силовики скрутили мужчин на Porsche с блатными номерами. Фото

В Екатеринбурге полицейские скрутили посреди дороги мужчин на Porsche
© Служба новостей «URA.RU»
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Избрание меры пресечения Алексею Зобнину. Екатеринбург, закон, силовик, полиция, сотрудник полиции, полицейский, шеврон полиция
Операцию по задержанию провели посреди дороги (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 28 ноября в районе Синих Камней силовики скрутили мужчин, передвигавшихся на Porsche Cayenne с госномерами «три девятки». На посты вывели дежурить сотрудников Госавтоинспекции, рассказал URA.RU читатель.

«Жесткую операцию провели сотрудники полиции на Синих Камнях — задержали мужчин на элитном внедорожнике. Сейчас по всему району расставили сотрудников ДПС», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

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В Екатеринбурге днем 28 ноября в районе Синих Камней силовики скрутили мужчин, передвигавшихся на Porsche Cayenne с госномерами «три девятки». На посты вывели дежурить сотрудников Госавтоинспекции, рассказал URA.RU читатель. «Жесткую операцию провели сотрудники полиции на Синих Камнях — задержали мужчин на элитном внедорожнике. Сейчас по всему району расставили сотрудников ДПС», — сказал собеседник. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. На момент публикации ответ не поступил.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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