Операцию по задержанию провели посреди дороги (архивное фото)
В Екатеринбурге днем 28 ноября в районе Синих Камней силовики скрутили мужчин, передвигавшихся на Porsche Cayenne с госномерами «три девятки». На посты вывели дежурить сотрудников Госавтоинспекции, рассказал URA.RU читатель.
«Жесткую операцию провели сотрудники полиции на Синих Камнях — задержали мужчин на элитном внедорожнике. Сейчас по всему району расставили сотрудников ДПС», — сказал собеседник.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. На момент публикации ответ не поступил.
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