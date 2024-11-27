В Екатеринбурге полицейские скрутили посреди дороги мужчин на Porsche

Операцию по задержанию провели посреди дороги (архивное фото) Фото: Илья Московец © URA.RU

В Екатеринбурге днем 28 ноября в районе Синих Камней силовики скрутили мужчин, передвигавшихся на Porsche Cayenne с госномерами «три девятки». На посты вывели дежурить сотрудников Госавтоинспекции, рассказал URA.RU читатель.

«Жесткую операцию провели сотрудники полиции на Синих Камнях — задержали мужчин на элитном внедорожнике. Сейчас по всему району расставили сотрудников ДПС», — сказал собеседник.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в отделение по связям со СМИ УМВД. На момент публикации ответ не поступил.

Фото: читатель URA.RU