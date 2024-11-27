27 ноября 2024

В Кургане сотрудники МЧС тушили пожар в жилом доме

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане горел дом
В Кургане горел дом Фото:

В Кургане случился пожар в жилом доме по улице Свободы. Сигнал о возгорании поступил в 13:28, и уже к 13:53 специалисты справились с открытым горением. Об этом сообщили в МЧС России по Курганской области.

«В тушении пожара общей площадью 60 квадратных метров задействовано 14 специалистов и три единицы техники. В 13:51 возгорание удалось локализовать, а через две минуты — полностью ликвидировать», — сообщили в пресс-службе областного МЧС.

По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.

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В Кургане случился пожар в жилом доме по улице Свободы. Сигнал о возгорании поступил в 13:28, и уже к 13:53 специалисты справились с открытым горением. Об этом сообщили в МЧС России по Курганской области. «В тушении пожара общей площадью 60 квадратных метров задействовано 14 специалистов и три единицы техники. В 13:51 возгорание удалось локализовать, а через две минуты — полностью ликвидировать», — сообщили в пресс-службе областного МЧС. По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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