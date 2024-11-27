В Кургане сотрудники МЧС тушили пожар в жилом доме

В Кургане горел дом
В Кургане случился пожар в жилом доме по улице Свободы. Сигнал о возгорании поступил в 13:28, и уже к 13:53 специалисты справились с открытым горением. Об этом сообщили в МЧС России по Курганской области.
«В тушении пожара общей площадью 60 квадратных метров задействовано 14 специалистов и три единицы техники. В 13:51 возгорание удалось локализовать, а через две минуты — полностью ликвидировать», — сообщили в пресс-службе областного МЧС.
По предварительной информации, в результате происшествия никто не пострадал. Сейчас специалисты выясняют причину возгорания.
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