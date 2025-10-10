Часть Филиппин накроет цунами после мощного землетрясения

Жители прибрежных городов Филиппин эвакуируются
Жители прибрежных городов Филиппин эвакуируются

Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) информирует о вероятности возникновения волн цунами высотой от одного до трех метров в отдельных прибрежных районах Филиппин. Это следствие произошедшего землетрясения.

 «В определенных прибрежных зонах Филиппин возможно формирование цунами с высотой волн от одного до трех метров относительно уровня прилива», — отмечается в заявлении NOAA. Ранее сообщалось о землетрясении у берегов государства магнитудой 7,3 балла. Эпицентр находился на глубине 53 километра. 

Жителям прибрежных городов страны рекомендуют покинуть опасные территории. 

