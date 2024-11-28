«Ее душа с нами»: под Екатеринбургом простились с девушкой, зверски убитой на Эльмаше. Фото

Под Екатеринбургом простились с зарезанной на Эльмаше Юлией Плотниковой

28 ноября 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Юлия была жестоко убита бывшим мужем своей сестры Фото URA.RU новость из сюжета На Эльмаше девушке перерезали горло В селе Косулино (Свердловская область) в храме во имя святых мучеников Флора и Лавра простились с Юлией Плотниковой, с которой жестоко расправился бывший муж ее сестры в Екатеринбурге. Близкие не могли сдержать эмоций, а сестру вели под руки, передает корреспондент URA.RU. Церемония началась в 13 часов. У церкви собралось около 50 человек — друзья и родственники. Одной из женщин стало плохо, ее посадили на качели. И позже вокруг нее собралась толпа, каждый пытался успокоить. «У меня руки трясутся», — произнес кто-то из собравшихся. В храме родные рыдали навзрыд. Сестру Юлии туда завели под руки. И священник начал церемонию: «Уходит от нас человек Юлия, по церковному Юлианна. Событие у нас печальное. Мы с вами знаем, что Христос воскрес, она прошла ту дорогу, которая ей была дана. Значит Богу так было надо. Сегодня мы с вами помолился. Душа ее находится здесь. Она все слышит. Давайте начнем молиться». В гроб положили гвоздики и кортеж отправился на кладбище. Трагедия сильно потрясла знакомых Юлии. Они обсуждали мотив Аркадия Пискова — убийцы девушки. «Ну вот как так? Жил-жил человек. Он (убийца — прим. ред.) всем жизнь испортил. Жил бы сам по себе. Зачем он это сделал?» — возмущалась подруга. «Он просто безмозглый. Если ты словил белку, то сиди дома. Не ползай нигде», — добавила вторая. «Юлия была молодой, а самое главное — красивой. Ей еще жить и жить», — вздыхала знакомая. Юлию похоронили на Лесном кладбище. Детей и мужа у нее нет. Убийство произошло днем 23 ноября возле дома №106 по улице Красных Командиров. По версии следствия, Писков, будучи нетрезвым, напал на Плотникову из личной неприязни. Он перерезал ей горло, испытав внезапный приступ ненависти. Это случилось на глазах школьницы, которая проходила мимо. После убийства мужчина попытался скрыться, поймали его по дороге в Алапаевск. На допросе он признался, что убить женщину его якобы заставили голоса в голове. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Косулино (Свердловская область) в храме во имя святых мучеников Флора и Лавра простились с Юлией Плотниковой, с которой жестоко расправился бывший муж ее сестры в Екатеринбурге. Близкие не могли сдержать эмоций, а сестру вели под руки, передает корреспондент URA.RU. Церемония началась в 13 часов. У церкви собралось около 50 человек — друзья и родственники. Одной из женщин стало плохо, ее посадили на качели. И позже вокруг нее собралась толпа, каждый пытался успокоить. «У меня руки трясутся», — произнес кто-то из собравшихся. В храме родные рыдали навзрыд. Сестру Юлии туда завели под руки. И священник начал церемонию: «Уходит от нас человек Юлия, по церковному Юлианна. Событие у нас печальное. Мы с вами знаем, что Христос воскрес, она прошла ту дорогу, которая ей была дана. Значит Богу так было надо. Сегодня мы с вами помолился. Душа ее находится здесь. Она все слышит. Давайте начнем молиться». В гроб положили гвоздики и кортеж отправился на кладбище. Трагедия сильно потрясла знакомых Юлии. Они обсуждали мотив Аркадия Пискова — убийцы девушки. «Ну вот как так? Жил-жил человек. Он (убийца — прим. ред.) всем жизнь испортил. Жил бы сам по себе. Зачем он это сделал?» — возмущалась подруга. «Он просто безмозглый. Если ты словил белку, то сиди дома. Не ползай нигде», — добавила вторая. «Юлия была молодой, а самое главное — красивой. Ей еще жить и жить», — вздыхала знакомая. Юлию похоронили на Лесном кладбище. Детей и мужа у нее нет. Убийство произошло днем 23 ноября возле дома №106 по улице Красных Командиров. По версии следствия, Писков, будучи нетрезвым, напал на Плотникову из личной неприязни. Он перерезал ей горло, испытав внезапный приступ ненависти. Это случилось на глазах школьницы, которая проходила мимо. После убийства мужчина попытался скрыться, поймали его по дороге в Алапаевск. На допросе он признался, что убить женщину его якобы заставили голоса в голове. Все, что известно о трагедии, — в сюжете URA.RU.