Главное преимущество РФ перед Украиной заключается в единстве и настойчивости российских солдат перед противником. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что именно эти качества способствуют победам российской армии на фронте.
«Наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей. Никакие поставки оружия в Украину ситуацию не изменят», — подчеркнул Путин в ходе заседания ОДКБ. Трансляция ввелась на телеканале «Россия-24».
Президент также выразил уверенность, что единство и настойчивость российских военных способствуют их продвижению вперед, несмотря на различия в национальностях участников конфликта. Дополнительно Путин отметил, что у украинских солдат на этом фоне отсутствует желание продолжать боевые действия.
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