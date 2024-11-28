«Поставки оружия не помогут»: Путин указал на главное преимущество РФ перед Украиной

Путин: главное преимущество РФ перед Украиной — единство российской армии
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Российская армия обладает существенными преимуществами перед Вооруженными силами Украины, подчеркнул Путин
Российская армия обладает существенными преимуществами перед Вооруженными силами Украины, подчеркнул Путин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главное преимущество РФ перед Украиной заключается в единстве и настойчивости российских солдат перед противником. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что именно эти качества способствуют победам российской армии на фронте.

«Наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей. Никакие поставки оружия в Украину ситуацию не изменят», — подчеркнул Путин в ходе заседания ОДКБ. Трансляция ввелась на телеканале «Россия-24».

Президент также выразил уверенность, что единство и настойчивость российских военных способствуют их продвижению вперед, несмотря на различия в национальностях участников конфликта. Дополнительно Путин отметил, что у украинских солдат на этом фоне отсутствует желание продолжать боевые действия.

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Главное преимущество РФ перед Украиной заключается в единстве и настойчивости российских солдат перед противником. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, добавив, что именно эти качества способствуют победам российской армии на фронте. «Наши парни воюют за Родину, за будущее России и своих детей. Никакие поставки оружия в Украину ситуацию не изменят», — подчеркнул Путин в ходе заседания ОДКБ. Трансляция ввелась на телеканале «Россия-24». Президент также выразил уверенность, что единство и настойчивость российских военных способствуют их продвижению вперед, несмотря на различия в национальностях участников конфликта. Дополнительно Путин отметил, что у украинских солдат на этом фоне отсутствует желание продолжать боевые действия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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