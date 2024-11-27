Курганский суд принял решение об аресте одной из сестер Камшиловых — Елены. Она является дочерью депутата Курганской городской думы Ивана Камшилова. Судья Александр Шнайдер избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца, обосновав это тем, что обвиняемые могут скрыться от следствия или оказать давление. Информацию передают журналисты URA.RU, которые находятся на заседании суда по избранию меры пресечения.
Дело касается мошенничества в сфере страхования в составе группы или в особо крупном размере, в рамках которого проходят пять человек. «Я прошу суд учесть, что у меня есть семья, есть место жительства. Я никак не зарекомендовала себя отрицательно, не совершу побег, потому что из-за такой ерунды никуда не побегу. Там претензии максимум на 60 000 рублей», — сказала на суде Елена Камшилова. Она добавила, что просит суд учесть состояние здоровья — ей необходимо делать уколы. Кроме того, она пожаловалась, что ее покормили только утром и больше еды не давали.
Свою вину Елена не признает. От дачи показаний отказалась. Сама Елена настаивает на домашнем аресте. Адвокат Камшиловой уточняет, что нет доказательств, что Елена могла скрыть другие автомобили от следствия.
Адвокат Камшиловой заявил ходатайство о домашнем аресте, поясняя, что у подзащитной нет оснований для побега и что она готова сотрудничать со следствием. Однако судья остался непреклонным, указав на серьезность обвинений и необходимость защиты интересов правосудия. Камшилову суд отправил в СИЗО.
В частности, один из участников группы — бывший силовик Семен Кузнецов — обвиняется в хранении наркотиков. Ранее судья выпустил его из под стражи. Следствие установило, что сестры якобы использовали схемы автоподстав для получения компенсаций от страховых компаний.
URA.RU писало, что задержание Камшиловых вызвало широкий общественный резонанс. Многие жители Кургана выражают недоумение по поводу того, как дочери депутата могли быть вовлечены в такие серьезные преступления. В социальных сетях активно обсуждаются детали дела и возможные последствия для семьи Камшиловых.
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