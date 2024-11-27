В ХМАО водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с грузовиком

В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» при столкновении с грузовым автомобилем погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры.
«По предварительным данным, водитель автомобиля „Volkswagen Polo“ допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „Faw“. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля „Volkswagen“ скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров получили травмы», — сообщает telegram-канал.
Ранее в Нижневартовском районе в ДТП погиб пассажир легкового автомобиля после столкновения с автобусом. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
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