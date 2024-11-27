27 ноября 2024

В ХМАО водитель и пассажир легковушки погибли в ДТП с грузовиком

© Служба новостей «URA.RU»
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Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте
Водитель и пассажир легкового автомобиля скончались на месте Фото:

В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» при столкновении с грузовым автомобилем погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры.

«По предварительным данным, водитель автомобиля „Volkswagen Polo“ допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „Faw“. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля „Volkswagen“ скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров получили травмы», — сообщает telegram-канал.

Ранее в Нижневартовском районе в ДТП погиб пассажир легкового автомобиля после столкновения с автобусом. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.

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В Нефтеюганском районе (ХМАО) на трассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» при столкновении с грузовым автомобилем погибли водитель и пассажир легкового автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал Госавтоинспекция Югры. «По предварительным данным, водитель автомобиля „Volkswagen Polo“ допустил выезд на встречную полосу движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем „Faw“. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и пассажир автомобиля „Volkswagen“ скончались на месте происшествия, еще двое пассажиров получили травмы», — сообщает telegram-канал. Ранее в Нижневартовском районе в ДТП погиб пассажир легкового автомобиля после столкновения с автобусом. По предварительным данным, водитель автобуса не справился с управлением и вылетел на встречную полосу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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