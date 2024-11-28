Зачем продюсеру из Кургана Фадееву новая группа SEREBRO и чем известен прежний состав

Уроженец города Кургана, известный музыкальный продюсер Максим Фадеев объявил о возобновлении проекта SEREBRO. С новым составом группы уже состоялась премьера нового трека, который символически назвали Song №2, сделав отсылку к первому синглу проекта. URA.RU подготовило информацию о возобновленном проекте.
Неугасимый интерес и вдохновение для поколений
Продюсер Максим Фадеев вновь решил заняться проектом группы SEREBRO, что обусловлено неугасимым интересом аудитории к их музыке. По его словам, за последний год треки группы были прослушаны более 505 миллионов раз, что подтверждает их культовый статус и способность находить отклик у слушателей.
Группа не выпускала нового материала в течение пяти лет. Тем не менее, Фадеев отметил, что к нему активно обращаются молодые музыканты с просьбами о разрешении на переработку песен SEREBRO, что свидетельствует о влиянии коллектива на новое поколение артистов.
Чем известна группа
Группа SEREBRO была основана в 2006 году и изначально состояла из трех участниц: Елены Темниковой, Ольги Серябкиной и Марины Лизоркиной. Они быстро завоевали популярность благодаря своему дебютному синглу Song №1, который вошел в тройку лидеров на конкурсе «Евровидение-2007». Он принес группе широкую известность как в России, так и за ее пределами.
С тех пор SEREBRO выпустили множество успешных треков, таких как «Mama Lover» и «Mi Mi Mi», которые достигли платинового статуса в Италии и вошли в чарты различных стран. За годы своего существования группа неоднократно получала награды, включая «Дебют года» на MTV Russia Music Awards и признание как самый продаваемый российский артист года по версии World Music Awards.
Как менялся состав
Состав группы менялся много раз. После ухода Лизоркиной пришла Анастасия Карпова (2009–2013, 2014), ее сменила Дарья Шашина (2013–2016). На место Темниковой пришла Полина Фаворская (2014–2017), а ее место потом заняла Екатерина Кищук (2016–2019). Когда ушла Серябкина, пришла Татьяна Моргунова (2018–2019).
В 2024 году Фадеев анонсировал новый состав группы, в который вошли молодые таланты: Айгуль Валиулина, Диана Рак и Дарья Кузнецова. Валиулина является полуфиналисткой первого сезона шоу «Голос.Дети» и участницей шоу «Успех» на СТС. Двадцатилетняя Диана Рак — модель, выпускница музыкального училища РАМ им. Гнесиных, бывшая участница шоу-балета Кати Адушкиной. Дарья Кузнецова — молодое дарование: девушка не только поет, но и пишет песни, начинала сольную карьеру под псевдонимом Keiko.
Что ждать от SEREBRO
Новый сингл будет отличаться нестандартным подходом, что должно привлечь внимание слушателей и обновить интерес к творчеству SEREBRO. Таким образом, возобновление проекта SEREBRO под руководством Максима Фадеева — это не только ответ на запрос аудитории, но и возможность вдохновить новое поколение музыкантов, продолжая традиции группы, которая оставила след в российской поп-музыке.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!