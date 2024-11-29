Свердловчанину, убившему двух котов за съеденные сосиски, грозит пять лет тюрьмы

В Алапаевске (Свердловская область) завели уголовное дело на 23-летнего Илью Ширшева, который на камеру убил двух котов, съевших его ужин. Тело животных он выбросил в желоб с навозом. Теперь ему грозит от трех до пяти лет лишения свободы. Об этом рассказал руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.
«Предполагаемой причиной зверского отношения к домашним питомцам стало то, что кошки якобы съели ужин фигуранта дела — сосиски с макаронами, подливой и хлебом, хранившихся в открытом рюкзаке. Тела погибших животных гражданин с неадекватным поведением выбросил в желоб с навозом», — пояснил полковник Горелых.
На молодого человека завели дело по пункту «д» части второй статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животными). 16-летнему подростку, который снимал расправу, также грозит ответственность — материалы дела направили в комиссию по делам несовершеннолетних. «В ближайшее время в отношении фигуранта уголовного дела будет избрана мера пресечения, вероятнее всего — подписка о невыезде», — отметил полковник Горелых.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!