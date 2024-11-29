Рабочую группу по демонтажу ларьков создали в Челябинске после визита Краснова

Ларьки в Челябинске должны соответствовать дизайн-коду (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Рабочая группа по правовому регулированию демонтажа нестационарных торговых объектов (НТО) создана в Челябинске. Об этом 29 ноября заявили в пресс-службе городской думы. Во время визита генпрокурора РФ Игоря Краснова в Челябинск 27 ноября бизнес-омбудсмен Александр Гончаров указал на непрозрачность процедуры сноса НТО.

«Создана рабочая группа по правовому регулированию порядка демонтажа НТО в городе и правил их размещения. Рабочая группа будет функционировать на постоянной основе», — сообщили в пресс-службе Челябинской городской думы.

Группа создана при гордуме совместно с администрацией Челябинска. В нее также войдут представители контролирующих и надзорных органов.

На старте группа разработает нормативный акт, в котором четко пропишут порядок демонтажа ларьков. Будут соблюдены интересы всех участников процесса — в первую очередь жителей города, а также предпринимателей и их работников.

«Наша цель разработать и установить прозрачные и одинаковые правила. Если человек вложил деньги в свой малый бизнес, чтобы он не переживал. Но он должен понимать: не привел в соответствие разрешительные документы, дизайн-код, то и спрос с него будет», — пояснил председатель Челябинской городской Думы Сергей Буяков.

Во время визита Краснова в Челябинск 27 ноября Гончаров указал на непрозрачность процедуры сноса НТО. В 2024 году при отсутствии муниципального акта было демонтировано более 200 подобных объектов. Непрозрачность процедур порождает коррупционные проявления со стороны чиновников, заявил Краснов. Он получил разобрать с данным вопросом.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер ранее анонсировал кадровые решения после визита в Челябинск генпрокурора Краснова. В ходе встречи было много жалоб на сферу ЖКХ. Текслер пообещал сделать кадровые выводы по сложившейся ситуации.