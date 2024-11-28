Тюменцы устроили стрельбу в новом микрорайоне города

Любителей стрельбы и танцев уже разыскивает полиция
Тюменцы устроили танцы со стрельбой в районе улицы Джанбровского. Видео с инцидентом размещено в группе «Тюменская слобода» в социальной сети «ВКонтакте».
«Какие-то неизвестные устроили танцы на Сергея Джанбровского, 11. Потом была стрельба из оружия в воздух», — сообщает под видео подписчик группы.
Из видео понятно, что сначала несколько человек слушали музыку возле автомобиля. Затем один из них достал что-то из кармана, послышались звуки стрельбы. «Информация зарегистрирована в МО МВД России „Тюменский“. Проводится проверка», — пояснили URA.RU в региональном управлении МВД России.
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