28 ноября 2024

Тюменцы устроили стрельбу в новом микрорайоне города

В Тюмени полиция ищет участников танцев со стрельбой в спальном микрорайоне
© Служба новостей «URA.RU»
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Любителей стрельбы и танцев уже разыскивает полиция
Любителей стрельбы и танцев уже разыскивает полиция Фото:

Тюменцы устроили танцы со стрельбой в районе улицы Джанбровского. Видео с инцидентом размещено в группе «Тюменская слобода» в социальной сети «ВКонтакте».

«Какие-то неизвестные устроили танцы на Сергея Джанбровского, 11. Потом была стрельба из оружия в воздух», — сообщает под видео подписчик группы.

Из видео понятно, что сначала несколько человек слушали музыку возле автомобиля. Затем один из них достал что-то из кармана, послышались звуки стрельбы. «Информация зарегистрирована в МО МВД России „Тюменский“. Проводится проверка», — пояснили URA.RU в региональном управлении МВД России.

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Тюменцы устроили танцы со стрельбой в районе улицы Джанбровского. Видео с инцидентом размещено в группе «Тюменская слобода» в социальной сети «ВКонтакте». «Какие-то неизвестные устроили танцы на Сергея Джанбровского, 11. Потом была стрельба из оружия в воздух», — сообщает под видео подписчик группы. Из видео понятно, что сначала несколько человек слушали музыку возле автомобиля. Затем один из них достал что-то из кармана, послышались звуки стрельбы. «Информация зарегистрирована в МО МВД России „Тюменский“. Проводится проверка», — пояснили URA.RU в региональном управлении МВД России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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