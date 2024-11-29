Драмтеатр в ХМАО жалуется на соседство со свиньями

Камерный драмтеатр Ханты-Мансийска, находящийся в частном секторе, пожаловался на сельскохозяйственные постройки для свиней на соседнем участке. Об этом рассказала URA.RU руководитель театра Зинаида Торопова.
«Внутри театра стоит стойкий запах от животных, нет возможности даже проветривать помещения! Ведение личного подсобного хозяйства, неблагоприятно влияет на санитарно-эпидемиологическую обстановку, в которой вынуждены находиться учащиеся и жители близстоящих домов. Просим поспособствовать решению данной проблемы!», — объясняет Торопова.
Администрация города выиграла суд о признании незаконным использования земельного участка не по целевому назначению, а именно разводить там свиней и строить свинарники, только вот решение суда собственник до сих пор не исполнил. «Власти города сделали все, чтобы исправить эту проблему! Но видимо нам нужно выходить на федеральный уровень, потому что приставы не могут добиться от собственника ликвидации этого хозяйства», — рассказывает директор театра.
Администрация города под постом губернатора ХМАО Руслана Кухарука в Telegram сообщила, что решение суда собственник участка исполнил не в полном объеме. «В ближайшее время судебным приставом-исполнителем ОСП по городу Ханты-Мансийску и району запланирован выезд на участок с целью проверки исполнения собственником ранее выданных требований и применения мер ответственности в установленном порядке», — добавили в мэрии.
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