29 ноября 2024

В Екатеринбурге поймали подростка из федерального розыска, который год бегал от полиции

В Екатеринбурге воспитанник сбежал из центра «Каравелла» и спрятался у мамы
© Служба новостей «URA.RU»
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Городские зарисовки. Зима, тротуар, подросток, прохожий, мужчина
Парень ранее сбегал из дома, поэтому его и поместили в центр помощи семье и детям (архивное фото) Фото:

Полиция Екатеринбурга поймала 17-летнего подростка, который год назад сбежал из центра социальной помощи «Каравелла» и находился в федеральном розыске. Все это время парень скрывался у мамы, лишенной родительских прав, сообщил URA.RU источник.

«Парень проблемный, ранее был судим за хищение, из неблагополучной семьи. 28 декабря прошлого года он был помещен в „Каравеллу“, и уже на следующее утро, 29-го числа, оттуда сбежал. Был объявлен в федеральный розыск, искали его 11 месяцев», — сказал собеседник агентства.

Нашелся беглец 28 ноября — все это время он тайком жил у матери на улице Расточной. Временно подросток помещен в психиатрическую больницу.

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Полиция Екатеринбурга поймала 17-летнего подростка, который год назад сбежал из центра социальной помощи «Каравелла» и находился в федеральном розыске. Все это время парень скрывался у мамы, лишенной родительских прав, сообщил URA.RU источник. «Парень проблемный, ранее был судим за хищение, из неблагополучной семьи. 28 декабря прошлого года он был помещен в „Каравеллу“, и уже на следующее утро, 29-го числа, оттуда сбежал. Был объявлен в федеральный розыск, искали его 11 месяцев», — сказал собеседник агентства. Нашелся беглец 28 ноября — все это время он тайком жил у матери на улице Расточной. Временно подросток помещен в психиатрическую больницу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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