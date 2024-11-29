Происшествия В Екатеринбурге поймали подростка из федерального розыска, который год бегал от полиции В Екатеринбурге воспитанник сбежал из центра «Каравелла» и спрятался у мамы 30 ноября 2024 в 09:32 Размер текста - 17 + Парень ранее сбегал из дома, поэтому его и поместили в центр помощи семье и детям (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU Полиция Екатеринбурга поймала 17-летнего подростка, который год назад сбежал из центра социальной помощи «Каравелла» и находился в федеральном розыске. Все это время парень скрывался у мамы, лишенной родительских прав, сообщил URA.RU источник. «Парень проблемный, ранее был судим за хищение, из неблагополучной семьи. 28 декабря прошлого года он был помещен в „Каравеллу“, и уже на следующее утро, 29-го числа, оттуда сбежал. Был объявлен в федеральный розыск, искали его 11 месяцев», — сказал собеседник агентства. Нашелся беглец 28 ноября — все это время он тайком жил у матери на улице Расточной. Временно подросток помещен в психиатрическую больницу. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Полиция Екатеринбурга поймала 17-летнего подростка, который год назад сбежал из центра социальной помощи «Каравелла» и находился в федеральном розыске. Все это время парень скрывался у мамы, лишенной родительских прав, сообщил URA.RU источник. «Парень проблемный, ранее был судим за хищение, из неблагополучной семьи. 28 декабря прошлого года он был помещен в „Каравеллу“, и уже на следующее утро, 29-го числа, оттуда сбежал. Был объявлен в федеральный розыск, искали его 11 месяцев», — сказал собеседник агентства. Нашелся беглец 28 ноября — все это время он тайком жил у матери на улице Расточной. Временно подросток помещен в психиатрическую больницу. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям