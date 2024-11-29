В Екатеринбурге поймали подростка из федерального розыска, который год бегал от полиции

Полиция Екатеринбурга поймала 17-летнего подростка, который год назад сбежал из центра социальной помощи «Каравелла» и находился в федеральном розыске. Все это время парень скрывался у мамы, лишенной родительских прав, сообщил URA.RU источник.
«Парень проблемный, ранее был судим за хищение, из неблагополучной семьи. 28 декабря прошлого года он был помещен в „Каравеллу“, и уже на следующее утро, 29-го числа, оттуда сбежал. Был объявлен в федеральный розыск, искали его 11 месяцев», — сказал собеседник агентства.
Нашелся беглец 28 ноября — все это время он тайком жил у матери на улице Расточной. Временно подросток помещен в психиатрическую больницу.
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