В Курганской области загорелся магазин из-за морозилки

В селе Белозерское Курганской области в продуктовом магазине загорелась морозильная камера. В тушении пожара были задействованы шесть специалистов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
«В селе Белозерское произошел пожар в продуктовом магазине — загорелась морозильная камера. Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования», — сообщили в telegram-канале ведомства.
Пожар на трех квадратных метрах был потушен за шесть минут. В тушении были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. В МЧС напомнили, что нельзя одновременно включать в сеть несколько мощных электроприборов. Холодильники и морозильные камеры нужно подключать к отдельной розетке с заземлением, находящейся рядом с приборами.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Кургана и области? Подписывайтесь на telegram-канал "Курганистан"!
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
В селе Белозерское Курганской области в продуктовом магазине загорелась морозильная камера. В тушении пожара были задействованы шесть специалистов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В селе Белозерское произошел пожар в продуктовом магазине — загорелась морозильная камера. Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар на трех квадратных метрах был потушен за шесть минут. В тушении были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. В МЧС напомнили, что нельзя одновременно включать в сеть несколько мощных электроприборов. Холодильники и морозильные камеры нужно подключать к отдельной розетке с заземлением, находящейся рядом с приборами.