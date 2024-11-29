В Курганской области загорелся магазин из-за морозилки

29 ноября 2024 в 23:06 Размер текста - 17 +

Пожарные за шесть минут потушили возгорание Фото: Денис Моргунов © URA.RU В селе Белозерское Курганской области в продуктовом магазине загорелась морозильная камера. В тушении пожара были задействованы шесть специалистов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В селе Белозерское произошел пожар в продуктовом магазине — загорелась морозильная камера. Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар на трех квадратных метрах был потушен за шесть минут. В тушении были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. В МЧС напомнили, что нельзя одновременно включать в сеть несколько мощных электроприборов. Холодильники и морозильные камеры нужно подключать к отдельной розетке с заземлением, находящейся рядом с приборами. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Белозерское Курганской области в продуктовом магазине загорелась морозильная камера. В тушении пожара были задействованы шесть специалистов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В селе Белозерское произошел пожар в продуктовом магазине — загорелась морозильная камера. Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар на трех квадратных метрах был потушен за шесть минут. В тушении были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. В МЧС напомнили, что нельзя одновременно включать в сеть несколько мощных электроприборов. Холодильники и морозильные камеры нужно подключать к отдельной розетке с заземлением, находящейся рядом с приборами.