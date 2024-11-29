В Курганской области загорелся магазин из-за морозилки

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Учения МЧС. Тюмень, мчс, пожар, пожарные
Пожарные за шесть минут потушили возгорание Фото:

В селе Белозерское Курганской области в продуктовом магазине загорелась морозильная камера. В тушении пожара были задействованы шесть специалистов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

«В селе Белозерское произошел пожар в продуктовом магазине — загорелась морозильная камера. Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования», — сообщили в telegram-канале ведомства.

Пожар на трех квадратных метрах был потушен за шесть минут. В тушении были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. В МЧС напомнили, что нельзя одновременно включать в сеть несколько мощных электроприборов. Холодильники и морозильные камеры нужно подключать к отдельной розетке с заземлением, находящейся рядом с приборами.

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В селе Белозерское Курганской области в продуктовом магазине загорелась морозильная камера. В тушении пожара были задействованы шесть специалистов, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. «В селе Белозерское произошел пожар в продуктовом магазине — загорелась морозильная камера. Причиной возгорания стало нарушение правил устройства и использования электрооборудования», — сообщили в telegram-канале ведомства. Пожар на трех квадратных метрах был потушен за шесть минут. В тушении были задействованы шесть специалистов и две единицы техники. В МЧС напомнили, что нельзя одновременно включать в сеть несколько мощных электроприборов. Холодильники и морозильные камеры нужно подключать к отдельной розетке с заземлением, находящейся рядом с приборами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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