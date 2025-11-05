Логотип РИА URA.RU
Курганский ХК «Зауралье» одержал третью победу подряд, обыграв «Южный Урал»

05 ноября 2025 в 22:25
Иван Ширяев поставил точку в матче «Зауралье» — «Южный Урал»

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Хоккейный клуб «Зауралье» из Кургана продолжил свою победную серию, обыграв на выезде «Южный Урал» из Орска со счетом 3:1. Эта победа стала третьей подряд для курганской команды, которая продемонстрировала уверенную игру, несмотря на многочисленные удаления. Об этом сообщила пресс-служба ХК «Зауралье».

«Зауралье» со счетом 3:1 выиграло у довольно непростого соперника. И эта победа стала третьей подряд для курганцев. Голы: 0:1 — Серафим Низовцев (С. Колесников, А. Шикун, 04:39), 1:1 — Семен Рубцов (В. Рвачев, С. Ибрагимов, 24:43, бол.), 2:1 — Иван Козлов (А. Липанов, 32:28), 1:3 — Иван Ширяев (А. Комаристый, К. Васильев, 59:00, пустые ворота)», — сообщила пресс-служба ХК «Зауралье».

Матч проходил в Орске на стадионе «Юбилейный» и собрал 2 657 зрителей. «Зауралье» сыграло в шесть защитников и 13 форвардов. Несмотря на несколько удалений, курганцы смогли сохранить преимущество и забить решающий гол в пустые ворота за полторы минуты до конца матча. Эта победа укрепила позиции «Зауралья» в турнирной таблице.

Ранее «Зауралье» пережило сложный период, проиграв воронежскому «Бурану» со счетом 1:2 и прервав предыдущую победную серию. Тренер Артем Седунов отметил, что команде не хватило лидера в ключевые моменты матча, однако курганцы продолжили борьбу и вернулись в режим побед.

Материал из сюжета:

Успехи и неудачи курганского ХК «Зауралье» в ВХЛ

