Зеленский нашел единственный законный способ уступить территории России

Освобожденные Россией в ходе СВО территории могут отделиться от Украины посредством проведения референдума. Такой сценарий допустил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News.
«Президент Украины сказал, что такой шаг не допускается украинской конституцией, и единственный способ сделать это — если люди в этих районах согласятся на отделение», — передает Sky News позицию Зеленского. Отмечается, что подобное заявление президент Украины допустил впервые с начала конфликта с Россией.
В интервью британскому телеканалу Зеленский также рассказал, что готов уступить освобожденные Россией территории в обмен на одно условие. Этим условием является членство Украины в НАТО.
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