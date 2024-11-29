29 ноября 2024

Зеленский нашел единственный законный способ уступить территории России

Зеленский выразил готовность уступить территории РФ в случае референдума
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Зеленского, уступить территории невозможно с точки зрения конституции
По словам Зеленского, уступить территории невозможно с точки зрения конституции Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Освобожденные Россией в ходе СВО территории могут отделиться от Украины посредством проведения референдума. Такой сценарий допустил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News.

«Президент Украины сказал, что такой шаг не допускается украинской конституцией, и единственный способ сделать это — если люди в этих районах согласятся на отделение», — передает Sky News позицию Зеленского. Отмечается, что подобное заявление президент Украины допустил впервые с начала конфликта с Россией.

В интервью британскому телеканалу Зеленский также рассказал, что готов уступить освобожденные Россией территории в обмен на одно условие. Этим условием является членство Украины в НАТО.

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Освобожденные Россией в ходе СВО территории могут отделиться от Украины посредством проведения референдума. Такой сценарий допустил украинский лидер Владимир Зеленский в интервью Sky News. «Президент Украины сказал, что такой шаг не допускается украинской конституцией, и единственный способ сделать это — если люди в этих районах согласятся на отделение», — передает Sky News позицию Зеленского. Отмечается, что подобное заявление президент Украины допустил впервые с начала конфликта с Россией. В интервью британскому телеканалу Зеленский также рассказал, что готов уступить освобожденные Россией территории в обмен на одно условие. Этим условием является членство Украины в НАТО.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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