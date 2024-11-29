29 ноября 2024

Зеленский впервые заявил о готовности отдать освобожденные регионы России

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Зеленский считает, что его уступка в вопросе территорий способна положить конец горячей фазе конфликта
Зеленский считает, что его уступка в вопросе территорий способна положить конец горячей фазе конфликта Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киев готов отдать России неподконтрольные территории в обмен на членство в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это позволит положить конец горячей фазе конфликта.

«Зеленский заявил, что членство в НАТО должно быть предложено незанятым частям страны, чтобы положить конец „горячей фазе конфликта“, при условии, что само приглашение НАТО признает международные признанные границы Украины. Президент Украины, по-видимому, согласился с тем, что восточные части страны на данный момент не будут подпадать под действие такой сделки», — пишет Sky News, репортеру которого удалось взять интервью у Зеленского.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что СВО закончится, когда Россия достигнет поставленных в ней целей. Он также добавил, что пути достижения этих целей и завершение СВО будут определены в процессе.

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Киев готов отдать России неподконтрольные территории в обмен на членство в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это позволит положить конец горячей фазе конфликта. «Зеленский заявил, что членство в НАТО должно быть предложено незанятым частям страны, чтобы положить конец „горячей фазе конфликта“, при условии, что само приглашение НАТО признает международные признанные границы Украины. Президент Украины, по-видимому, согласился с тем, что восточные части страны на данный момент не будут подпадать под действие такой сделки», — пишет Sky News, репортеру которого удалось взять интервью у Зеленского. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что СВО закончится, когда Россия достигнет поставленных в ней целей. Он также добавил, что пути достижения этих целей и завершение СВО будут определены в процессе.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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