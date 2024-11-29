Зеленский впервые заявил о готовности отдать освобожденные регионы России

Киев готов отдать России неподконтрольные территории в обмен на членство в НАТО. Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что это позволит положить конец горячей фазе конфликта.
«Зеленский заявил, что членство в НАТО должно быть предложено незанятым частям страны, чтобы положить конец „горячей фазе конфликта“, при условии, что само приглашение НАТО признает международные признанные границы Украины. Президент Украины, по-видимому, согласился с тем, что восточные части страны на данный момент не будут подпадать под действие такой сделки», — пишет Sky News, репортеру которого удалось взять интервью у Зеленского.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что СВО закончится, когда Россия достигнет поставленных в ней целей. Он также добавил, что пути достижения этих целей и завершение СВО будут определены в процессе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.