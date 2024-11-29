Минцифры сообщило о новых условиях бронирования от армии IT-специалистов

Минцифры РФ опровергло информацию о полной отмене отсрочки от армии для IT-специалистов с марта 2025 года. В пресс-службе ведомства уточнили, что вопрос касается лишь изменения правил получения отсрочки. Портал Digital report ранее сообщил, что некоторым сотрудникам IT-сферы станет недоступна данная возможность.
В ответ на эту публикацию Минцифры пояснило, что уже оформленные брони продолжат действовать до указанной даты, а после нее для получения отсрочки нужно будет соответствовать новым условиям. «Были скорректированы общие правила бронирования сотрудников компаний из всех отраслей экономики. Речь идет о перечне условий, при которых организация признается обеспечивающей устойчивую работу экономики и получает по отдельному решению право бронирования своих сотрудников», — сообщили в telegram-канале министерства.
В ведомстве отметили, что уже оформленные брони продолжают действовать до 21 марта следующего года. После этой даты бронь можно будет получить только по новым условиям. О них Минцифры объявит в течение декабря.
Также планируется, что с марта следующего года вопросами бронирования от мобилизации будут заниматься только федеральные ведомства. Подобным больше не смогут заниматься региональные власти, как это было ранее. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.