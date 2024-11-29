В РФ хотят изменить правила получения брони от мобилизации в свете «новых угроз»

С марта 2025 года вопросами бронирования сотрудников от мобилизации будут заниматься исключительно федеральные ведомства и Минобороны РФ. Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин в интервью RTVI.
«Меняется следующее: если раньше бронированием служащих могли заниматься предприятия, региональные власти, то с марта 2025 года эти полномочия передаются федеральным властям, Министерству обороны и так далее», — пояснил депутат. Он объяснил, что разница состоит в том, что региональные власти более не смогут выдавать бронь.
Член этого же комитета Виктор Соболев подчеркнул, что ранее принятые правила требуют пересмотра в свете новых угроз. «Время идет, сейчас другие угрозы, и правила будут менять», — заявил он.
Ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов рассказал, что власти заложили в проекте федерального бюджета средства на мобилизационную подготовку. Это сделано для случая «серьезной угрозы или войны с мощным противником».
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