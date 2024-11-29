Американская бюрократия задерживает жизненно важную помощь ВСУ, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. В интервью Times он выразил озабоченность по поводу медленного принятия решений.
«Есть проблемы с логистикой, со временем, с контрактами», — отметил Подоляк, подчеркивая серьезность последствий для ВСУ. Он также напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского относительно Штатов, которые не выполняют обещания по финансовой поддержке.
Расширение линии фронта в Харьковской области, успехи армии РФ и неудачи ВСУ на этом направлении обусловлены задержками западной военной помощи. Об этом заявил ранее глава региональной военной администрации Олег Синегубов.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.