29 ноября 2024

Советник главы офиса Зеленского Подоляк обвинил США в провалах Украины на фронте

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Подоляк вспомнил о словах Зеленского, который упрекнул США в невыполнении обещаний
Подоляк вспомнил о словах Зеленского, который упрекнул США в невыполнении обещаний Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Американская бюрократия задерживает жизненно важную помощь ВСУ, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. В интервью Times он выразил озабоченность по поводу медленного принятия решений.

«Есть проблемы с логистикой, со временем, с контрактами», — отметил Подоляк, подчеркивая серьезность последствий для ВСУ. Он также напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского относительно Штатов, которые не выполняют обещания по финансовой поддержке.

Расширение линии фронта в Харьковской области, успехи армии РФ и неудачи ВСУ на этом направлении обусловлены задержками западной военной помощи. Об этом заявил ранее глава региональной военной администрации Олег Синегубов.

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Американская бюрократия задерживает жизненно важную помощь ВСУ, заявил советник президента Украины Михаил Подоляк. В интервью Times он выразил озабоченность по поводу медленного принятия решений. «Есть проблемы с логистикой, со временем, с контрактами», — отметил Подоляк, подчеркивая серьезность последствий для ВСУ. Он также напомнил о словах президента Украины Владимира Зеленского относительно Штатов, которые не выполняют обещания по финансовой поддержке. Расширение линии фронта в Харьковской области, успехи армии РФ и неудачи ВСУ на этом направлении обусловлены задержками западной военной помощи. Об этом заявил ранее глава региональной военной администрации Олег Синегубов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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