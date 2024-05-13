Расширение линии фронта в Харьковской области, успехи армии РФ и неудачи ВСУ на этом направлении обусловлены задержками западной военной помощи. Об этом заявил глава региональной военной администрации Олег Синегубов.
«По сути, линия фронта расширяется, поскольку противник наступает с нескольких позиций», — сказал Олег Синегубов в интервью изданию Sky News. Также ему задали вопрос, считает ли он, что медлительность Запада с помощью сделала Украину незащищенной. Он ответил утвердительно.
Синегубов также подчеркнул, что уже полгода ВСУ под Харьковом ждут западных военных поставок. В то же время российские войска превосходят украинскую армию по количеству вооружения.
Ранее NYT писало, что ВСУ рискуют потерять большую часть армии, если продолжат всеми силами удерживать позиции под Харьковом. Отставной полковник австралийской армии Мик Райан заявил, что украинские силы ждут "печальные события", пишет "Царьград".
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