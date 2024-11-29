Россиянам напомнили, что нужно сделать до начала зимы

Жителям России пора озаботиться оплатой имущественных налогов. По закону, все стоит уплатить не позднее 1 декабря. Однако из-за того, что данная дата выпала на воскресенье, срок уплаты продлен до 2 декабря. Об этом сообщил партнер юридической фирмы «Джи Ар Менеджмент» (GRM) Сергей Новиков.
«Первого декабря каждого календарного года в России — последний день для уплаты имущественных налогов физическими лицами», — заявил Новиков РИА Новости. Он уточнил, что к налогам, которые требуется уплатить, относятся: земельный и транспортный налоги, налог на имущество физлиц и НДФЛ на доходы, с которых его еще не удержали.
По словам Новикова, в этом году крайний срок уплаты налогов (1 декабря) выпал на воскресенье, из-за чего он был продлен до 2 декабря, первого рабочего дня недели. А уже с 3 декабря ФНС вправе начать начислять пени за неуплату. «Начиная с 3 декабря 2024 года, на неуплаченные суммы налоговых платежей ФНС РФ вправе начислять пени», — напомнил он.
Уплатить налоги можно досрочно: наличными в кассе банка, в личном кабинете налогоплательщика или в мобильных приложениях банков посредством QR-кодов, указанных в налоговых уведомлениях. Узнать сумму можно в личном кабинете на сайте ФНС, в специальном приложении, на портале «Госуслуги». Также можно обратиться в отделения МФЦ или ФНС. Кроме того, налоговая служба до сих пор продолжает рассылать уведомления в бумажном виде, если гражданин не пользуются электронными услугами.
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