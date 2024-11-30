Авиация России и Китая патрулирует Тихий океан

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Патрулирование было проведено в соответствии с планом
Патрулирование было проведено в соответствии с планом Фото:

Воздушные судна ВКС России и ВВС Китая организовали совместную операцию по патрулированию в западной части Тихого океана. Об этом сообщили в минобороны Китая.

«Военные Китая и России в пятницу провели совместное стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем», — передает министерство национальной обороны Китая на своем сайте. Патрулирование было проведено в соответствии с ежегодным планом сотрудничества между армиями двух стран.

Ранее Россия и Китай провели совместные учения в Тихом океане. Корабли тренировались противодействовать подводным лодкам.

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Воздушные судна ВКС России и ВВС Китая организовали совместную операцию по патрулированию в западной части Тихого океана. Об этом сообщили в минобороны Китая. «Военные Китая и России в пятницу провели совместное стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем», — передает министерство национальной обороны Китая на своем сайте. Патрулирование было проведено в соответствии с ежегодным планом сотрудничества между армиями двух стран. Ранее Россия и Китай провели совместные учения в Тихом океане. Корабли тренировались противодействовать подводным лодкам.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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