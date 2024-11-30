Авиация России и Китая патрулирует Тихий океан

Воздушные судна ВКС России и ВВС Китая организовали совместную операцию по патрулированию в западной части Тихого океана. Об этом сообщили в минобороны Китая.
«Военные Китая и России в пятницу провели совместное стратегическое воздушное патрулирование над Японским морем», — передает министерство национальной обороны Китая на своем сайте. Патрулирование было проведено в соответствии с ежегодным планом сотрудничества между армиями двух стран.
Ранее Россия и Китай провели совместные учения в Тихом океане. Корабли тренировались противодействовать подводным лодкам.
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