В Дагестане сообщают об атаках украинских БПЛА

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) замечены в Дагестане. В Каспийске была предотвращена атака беспилотника, сообщил глава республики Сергей Меликов. По его словам, никаких разрушений или жертв в результате инцидента не зарегистрировано.
«Сегодня, по предварительной информации, была осуществлена очередная безрезультатная попытка атаки беспилотного летательного аппарата по объектам в Каспийске», — подчеркнул Меликов в своем telegram-канале. Он также сообщил, что разрушений или жертв не зарегистрировано. До 11:30 мск была приостановлена работа аэропорта Махачкалы. Из-за угрозы беспилотников был введен режим «Ковер».
Меликов напомнил о юридической ответственности за размещение фото и видеоматериалов с мест событий. В своем заявлении глава региона также обратил внимание, что следует не распространять непроверенную информацию и избегать публикации материалов, которые могут помочь противнику. Это может привести к уголовной ответственности и нанести вред общественной безопасности.
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