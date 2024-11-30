Главного Деда Мороза России выгоняют из резиденции из-за долгов

Mash: резиденция Главного Деда Мороза России задолжала ФНС 52 тысячи рублей
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Актер Андрей Балин, исполняющий роль Главного Деда Мороза России, утратил право на владение резиденцией в Великом Устюге. Юридическое лицо, управляющее организацией, накопило задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 52 тысяч рублей.

«Налоговики на днях закрыли юрлицо, отвечавшее за особняк главного новогоднего деда в Вологодской области... Долг в 52 тысячи рублей повис на ООО „Резиденция Деда Мороза“, его решили ликвидировать», — передает telegram-канал Mash.

Управляла компанией «Резиденция Деда Мороза» депутат ярославской думы Татьяна Муромцева. В 2022 году она была арестована по обвинению в финансовых махинациях и присвоении бюджетных средств, выделенных на развитие данного бренда. Управление резиденцией было передано муниципальному туристскому центру.

Исполнитель роли Главного Деда Мороза в России — Андрей Балин. За 25 лет работы он смог приобрести четыре элитные иномарки: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35. Актер накопил штрафы за нарушения Правил дорожного движения на сумму 24,5 тысячи рублей, сообщает Life. Балина часто штрафовали за превышение скорости на 40 и 60 км/ч. Некоторые из этих задолженностей он уже оплатил.

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Актер Андрей Балин, исполняющий роль Главного Деда Мороза России, утратил право на владение резиденцией в Великом Устюге. Юридическое лицо, управляющее организацией, накопило задолженность перед Федеральной налоговой службой в размере 52 тысяч рублей. «Налоговики на днях закрыли юрлицо, отвечавшее за особняк главного новогоднего деда в Вологодской области... Долг в 52 тысячи рублей повис на ООО „Резиденция Деда Мороза“, его решили ликвидировать», — передает telegram-канал Mash. Управляла компанией «Резиденция Деда Мороза» депутат ярославской думы Татьяна Муромцева. В 2022 году она была арестована по обвинению в финансовых махинациях и присвоении бюджетных средств, выделенных на развитие данного бренда. Управление резиденцией было передано муниципальному туристскому центру. Исполнитель роли Главного Деда Мороза в России — Андрей Балин. За 25 лет работы он смог приобрести четыре элитные иномарки: Toyota Land Cruiser Prado, Toyota RAV-4 и Hyundai IX35. Актер накопил штрафы за нарушения Правил дорожного движения на сумму 24,5 тысячи рублей, сообщает Life. Балина часто штрафовали за превышение скорости на 40 и 60 км/ч. Некоторые из этих задолженностей он уже оплатил.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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