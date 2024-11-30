В Ленобласти задержали дезертира

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Против дезертира возбуждено два уголовных дела
Против дезертира возбуждено два уголовных дела Фото:

В Ленинградской области арестован 50-летний военнослужащий-дезертир. Об этом сообщает 78.ru.

«В четверг в садоводстве Кайвакса Тихвинского района задержали дезертира», — сообщает 78.ru. Там добавили, что в день пятидесятилетия мужчины к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов.

Дезертира доставили в военную комендатуру. По данным портала, против него были инициированы два уголовных дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.

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В Ленинградской области арестован 50-летний военнослужащий-дезертир. Об этом сообщает 78.ru. «В четверг в садоводстве Кайвакса Тихвинского района задержали дезертира», — сообщает 78.ru. Там добавили, что в день пятидесятилетия мужчины к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов. Дезертира доставили в военную комендатуру. По данным портала, против него были инициированы два уголовных дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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