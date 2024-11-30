В Ленобласти задержали дезертира

В Ленинградской области арестован 50-летний военнослужащий-дезертир. Об этом сообщает 78.ru.
«В четверг в садоводстве Кайвакса Тихвинского района задержали дезертира», — сообщает 78.ru. Там добавили, что в день пятидесятилетия мужчины к нему домой пришли сотрудники правоохранительных органов.
Дезертира доставили в военную комендатуру. По данным портала, против него были инициированы два уголовных дела. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны РФ с просьбой прокомментировать инцидент. Ответ ожидается.
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